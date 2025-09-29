Luchó por un puesto con Colapinto pero perdió la batalla con el argentino y ahora deja la Fórmula 1 para dedicarse a la IndyCar

Alpine ya transita su camino hacia la temporada 2026 de la Fórmula 1 con Pierre Gasly como único piloto confirmado. El segundo lugar todavía no está definido y la disputa aún se mantiene en partes iguales por Franco Colapinto y Paul Aron. Sin embargo, en las últimas horas se descartó la posibilidad de que aparezca un tercer nombre que podría haber arruinado los planes a futuro del argentino.

Se trata de Mick Schumacher, hijo del siete veces campeón mundial Michael, quien durante meses no fue descartado como posible aspirante a piloto principal de la escudería francesa. Especialmente gracias a su amplia experiencia, ya que ingresó a la Máxima como Junior de Ferrari y tuvo un paso por Haas entre 2021 y 2022, en el cual no obtuvo resultados consistentes. Luego se convirtió en piloto de pruebas de Mercedes y participó en el Mundial de Resistencia (WEC) con Alpine, mostrando que aún busca su lugar entre los monoplazas.

Su relación con Flavio Briatore, director de la escudería, también se presentó como otra señal que dejaba su nombre en el radar. Pero ahora fue el propio Mick quien tomó una decisión que lo aleja temporalmente de la pelea: fue confirmado por el equipo Rahal Letterman Lanigan Racing para realizar una prueba privada en IndyCar, el próximo 13 de octubre, en el circuito mixto de Indianápolis.

La prueba llega en consonancia con su visita a la edición 2024 de las 500 Millas y representa para el alemán una oportunidad de reconectar con los monoplazas, su pasión. “Estoy muy ilusionado por conducir mi primer IndyCar en una prueba. Muchas gracias al equipo. Me emociona descubrir qué características especiales tiene este circuito con tanta historia, en el que mi padre ya ha corrido antes”, explicó Schumacher.

Mick Schumacher probará suerte en IndyCar (Jakob Ebrey/LAT Images).

El movimiento de Mick tiene implicancias directas para Alpine: al alejarse de la lucha por el segundo asiento, despeja el camino para Colapinto, consolidándolo aún más como opción para acompañar a Gasly en 2026. Aunque el germano sigue siendo un nombre relevante por su apellido y experiencia en la F1, la IndyCar se convierte en su nueva vía para revitalizar su carrera y mantener su vínculo con las competencias de máximo nivel.

Publicidad

Publicidad

Mientras tanto, Colapinto continúa con competencias clave junto a Alpine, con la posibilidad de asegurar su futuro en la categoría dependiendo del cierre de negociaciones para el próximo año. La próxima parada será este domingo 5 de octubre en el Gran Premio de Singapur.

Cronograma del GP de Singapur

Tras un fin de semana inactiva, la Fórmula 1 reanudará su campeonato el próximo 5 de octubre, con las prácticas y la clasificación llevándose a cabo el viernes y sábado previo. Debido a que Singapur se encuentra en tierras asiáticas, la diferencia de horario con Argentina es de 11 horas, por lo que el GP será más temprano que los que se disputan en Europa. A continuación, los horarios.

Práctica libre 1: viernes 3 de octubre 6:30 AM.

Práctica libre 2: viernes 3 de octubre 10:00 AM.

Práctica libre 3: sábado 4 de octubre 6:30 AM.

Clasificación: sábado 4 de octubre 10:00 AM

Carrera: domingo 5 de octubre 09:00 AM.

Publicidad

Publicidad

ver también El referente de la Fórmula 1 que predijo la llegada de Colapinto a Alpine lanzó un pronóstico sobre su continuidad para 2026