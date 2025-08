Max Verstappen confirmó en qué equipo de la Fórmula 1 correrá la próxima temporada: “Hay que terminar con los rumores”

Desde hace meses, los rumores relacionados con el futuro de Max Verstappen se encuentran a la orden del día. Inclusive, se habló mucho del potencial desembarco del neerlandés, campeón de las últimas cuatro ediciones de la Fórmula 1, en Mercedes. Pero lo cierto es que las idas y vuelta encontraron su punto final.

En las últimas horas, Verstappen, que se encuentra corriendo de atrás ante la velocidad de los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris en la actual temporada de la categoría más importante del automovilismo mundial, acabó con todos los misterios y también con todos los rumores al confirmar que continuará en la escudería Red Bull.

“Para mí siempre ha sido bastante claro y ahí también para el año que viene ya estoy discutiendo con el equipo los planes y la cosas que queremos cambiar para la temporada”, comenzó exteriorizando Verstappen. De este modo, no hizo más que asegurar que no habrá ninguna modificación con respecto al equipo en el que trabajará.

“Eso significa que también me quedo con el equipo para el año que viene. Mi barco está al lado de Toto Wolff. Sabes que puedes tener una relación personal con alguien, incluso si no tienes una relación laboral con alguien”, completó quien ya es considerado como uno de los mejores pilotos de todos los tiempos en la Fórmula 1.

Horarios del Gran Premio de Hungría

Este fin de semana, la Fórmula 1 se mudará a Budapest, donde se llevará a cabo del Gran Premio de Hungría. La primeras dos prácticas libres serán el viernes 1 de agosto, a las 8.30 y a las 12 (hora de Argentina), respectivamente. El sábado, a las 7.30 será la FP3 y a las 11 será el turno de la clasificación. La carrera comenzará el domingo 3 de agosto a las 10 y se podrá ver por Disney+.

Publicidad

Publicidad

Qué sucederá en Mercedes tras la continuidad de Verstappen en Red Bull

Por su parte, tampoco debe quitarse el ojo de encima al efecto dominó que provocó la permanencia de Verstappen en la escudería austríaca. Consigo, rumores sobre movimientos en la parilla de 2026 se dieron por acabados. En ese sentido, uno de los máximos afectados resulta ser Mercedes, a quien no le alcanzó con los constantes coqueteos de Toto Wolff para convencer al neerlandés de cambiar de escudería.

Como consecuencia, el equipo alemán ya tomó su primera decisión: buscaría mantener a sus pilotos actuales, George Rusell y Andrea Kimi Antonelli. “Es una prioridad absoluta“, reconoció el propio Wolff. En esa búsqueda, el primer paso sería firmar un nuevo contrato con Rusell. Y según reveló Mail Sport, ya “se han acordado todos los puntos principales” de la nueva firma, valorada en 30 millones de libras.

No obstante, en Mercedes no se rendirían tan fácil ante su deseo de contar con Verstappen en su alineación. Existe la chance de que Wolff intente reactivar las charlas con el neerlandés el próximo año, a vistas de sumarlo para 2027, lo cual podría influir en que tanto Rusell como Antonelli no queden ligados a la escudería con contratos a largo plazo. No obstante, aún todo está por verse en la Fórmula 1. Lo cierto es que en Red Bull consiguieron su objetivo: disfrutar a Verstappen un rato más.

Publicidad

Publicidad

ver también El antecedente de Alpine en el GP de Hungría que ilusiona a Franco Colapinto en la Fórmula 1