En la previa del GP de Hungría, Franco Colapinto reveló cuál fue su mejor carrera con Alpine: “Más cerca de Gasly”

Se viene otro fin de semana de carrera en la Fórmula 1 en lo que será el Gran Premio de Hungría. Para el mismo, Franco Colapinto volvió a ser parte de las ruedas de prensa que se dan en la previa de cada GP, y en este caso se mostró profundamente autocrítico de su rendimiento y de la performance de Alpine en los últimas competiciones.

Más allá de esto, el argentino también hizo un recorrido por las siete carreras que realizó con el escudería francesa y analizó cual de todas ellas fue su mejor participación. De manera sorpresiva, Colapinto destacó que su primera carrera con Alpine fue superior a las seis restantes.

“Miro para atrás y siento que Imola fue mi mejor semana. Era la primera vez que me subía a un auto en mucho tiempo, la primera vez que trabajaba con el equipo y fue uno de mis mejores momentos. Además, fue el momento en el que he estado más cerca de Pierre (Gasly), y fue en mi primera carrera“, destacó Franco en conferencia de prensa.

En lo que respecta a posiciones, su mejor fin de semana no fue en el GP de Emilia-Romaña, ya que allí culminó en el puesto 16° y tanto en Mónaco como en Canadá logró quedar 13°.

Incluso, en Montecarlo y Montreal logró quedar por encima de Gasly, pero es un hecho lo que afirma Colapinto respecto a la cercanía con su compañero, ya que solo hubo dos segundos de diferencia en el GP que se corrió en Imola.

Desde aquella carrera en el norte de Italia, el argentino participó de cinco carreras más, ya que en Silverstone no pudo largar por un problema en su monoplaza. Aún no pudo sumar puntos para Alpine y se ha mostrado confiado para lograrlo este fin de semana en el circuito húngaro de Hungagoring.

La autocrítica de Colapinto a su rendimiento y a Alpine

Además de su testimonio en retrospectiva, el argentino hizo un análisis minucioso de su temporada actual: “Hay momentos en el fin de semana en que todo está mal y es muy complicado. No encuentro un fin de semana en el que sienta que hemos hecho todo perfecto“, reconoció Franco.

“No siento que he hecho un fin de semana en el que todo haya sido perfecto, de mi lado, en la estrategia o en el equipo… Siempre ha habido algo que hemos podido mejorar, eso es parte del proceso también, pero es algo que necesitamos mejorar”, continuó.

Colapinto señaló que todavía no se siente del todo cómodo en el A525 que diseñan en Enstone: “Lo dije desde el comienzo, me falta confianza en el coche, a veces no puedo girar y entrar en curva y eso no me da confianza. Cuando tuvimos este problema el año pasado, lo arreglamos rápido. Ahora me cuesta más, es la realidad“, admitió. De todas formas y a pesar de los problemas, aseguró que se mantiene fuerte de cabeza: “Tengo la misma confianza que el año pasado y eso es difícil en F1“, completó.

Horarios y dónde ver el GP de Hungría de la Fórmula 1

Luego del complejo fin de semana en Bélgica, la F1 seguirá este fin de semana en el circuito de Hungagoring, en la ciudad húngara de Mogyoród. A diferencia de lo que sucedió en Spa-Francorchamps, este GP no tendrá Sprint, por lo que habrá tres instancias de prácticas libres.

El viernes 1 de agosto estarán las primeras dos sesiones de FP, que se darán a las 8:30 y 12:00 de Argentina. Ya el sábado, se correrá la FP3 desde las 7:30 y a las 11 se dará la qualy. Finalmente, el domingo 3 de agosto desde las 10 AM, se dará el inicio de la carrera. Todas las instancias del GP de Hungría se podrán ver a través de Disney +.