Bortoleto, sobre su rivalidad con Colapinto: “Puede aparecer la guerra Pelé-Maradona”

Los fanáticos argentinos de la Fórmula 1 sintieron un gran alivio el pasado viernes 7 de noviembre, cuando desde Alpine confirmaron a Franco Colapinto como piloto para la temporada 2026. El argentino no logró sumar puntos en lo que va de 2025, pero hubo diversos motivos para que así sea, entre algunos problemas con el auto, otros de estrategia y también del equipo en sí, especialmente con una floja labor en boxes.

Así y todo, Alpine confió en Franco Colapinto y correrá en 2026 para la escudería francesa, que tendrá importantes cambios en el auto y se estima una mejor performance, tanto del pilarense como también de Pierre Gasly, quien también continuará en Alpine de cara al próximo año.

Quien manifestó su felicidad por la continuidad de Colapinto en la Fórmula 1 fue Gabriel Bortoleto, piloto brasileño de la escudería Kick Sauber. Cabe destacar que ambos se conocen de chicos y mantienen una gran relación. En diálogo con Motorsport, Bortoleto afirmó: “Hoy no estamos peleando un título mundial. El día que estemos luchando por el campeonato, ahí sí puede aparecer una ‘guerra’ estilo Pelé-Maradona. Pero siempre con respeto”.

Además, agregó: “Conozco a Franco desde que éramos chicos. Corrimos juntos en karting y siempre hubo mucho respeto. Me pone muy feliz que esté en la Fórmula 1 y que podamos competir en la misma categoría. Prefiero tenerlo acá, compitiendo conmigo, antes que enfrentar a alguien que no conozco“.

Elogios post GP de Brasil

Una vez finalizado el GP de Brasil, Gabriel Bortoleto se refirió a la continuidad de Franco Colapinto en la F1: “Franco viene haciendo un gran trabajo. Se ganó la renovación. Desde mi punto de vista, presionó a Gasly en varias carreras. Es un piloto con muchísimo talento. Me pone feliz que juntos representemos a Sudamérica”.

Colapinto y Bortoleto en Brasil. (Foto: Getty).

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Se viene el Gran Premio de Las Vegas, probablemente el más incómodo para el público argentino por cuestiones de horario. Franco Colapinto tendrá actividad entre jueves y el domingo, primero con las prácticas libres y ya desde el sábado -a la 1 de la madrugada- con la clasificación y el domingo 23 de noviembre -también a la 1 de la mañana- con la carrera.

Los horarios del fin de semana en Las Vegas

Jueves 20 de noviembre

Práctica Libre 1: 21.30 hs.

Viernes 21 de noviembre

Práctica Libre 2 : 01.00 hs.

: 01.00 hs. Práctica Libre 3: 21.30 hs.

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 01.00 hs

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 01.00 hs.

