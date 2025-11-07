Gabriel Bortoleto enalteció el trabajo de Colapinto con Alpine en 2025: “No deberíamos juzgar”

Mientras Alpine se prepara para confirmar a Franco Colapinto públicamente como su piloto para la F1 2026, Gabriel Bortoleto no perdió la oportunidad de destacar la temporada que está haciendo el piloto argentino, la cual le ganó la confianza de Flavio Briatore y toda la escudería francesa para seguir en el equipo de cara a un año trascendental como lo será el que viene.

El brasileño dio el presente en el pódcast Pelas Pistas, conducido por dos ex pilotos de Fórmula 1 brasileños, Christian Fittipaldi y Nelsinho Piquet. Dos hijos de campeones del mundo, también. Allí Bortoleto brindó una entrevista que duró casi dos horas y en la que también se presentó Max Verstappen, el vigente campeón mundial.

En un momento de esas dos horas, la conversación se desvió a la forma en que se juzga a los pilotos de Fórmula 1 y Bortoleto no desaprovechó la oportunidad de ejemplificar con Colapinto el por qué no se debe juzgar con tanta facilidad. O al menos no solo basándose en los resultados.

Bortoleto destacó a Colapinto a pesar de no haber sumado puntos en la temporada. (Getty)

“Es difícil juzgar. No deberíamos juzgar a los pilotos solo por los resultados“, inició Bortoleto al respecto. “Por ejemplo, la gente que dice que Franco [Colapinto] no está haciendo un buen trabajo y eso no es cierto“, señaló. “Él no tiene un auto para sumar puntos, pero no está lejos de Gasly. Entonces la gente no habla de él porque no tiene un auto para lograr puntos“, destacó quien fuera campeón de F2 en 2024 y F3 en 2023

Colapinto aún no suma puntos en la temporada 2025 de la F1 con Alpine, y de conseguir al menos uno será prácticamente una epopeya, dado que el A525 es un auto que ha quedado obsoleto con el paso de la temporada y está muy lejos del resto de la parrilla.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también Es inminente: la publicación de Alpine que confirma que Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1 en 2026

Franco Colapinto, con sed de revancha en el GP de Brasil y un elogio a Bortoleto

En diálogo con los medios durante el jueves de Media Day, Franco Colapinto reconoció que quiere aprovechar el GP de Brasil 2025 para dar vuelta la página de todo lo que vivió en su primera presentación en Interlagos, el año pasado con Williams.

En aquel fin de semana, Franco tuvo dos accidentes y, además, tuvo que lidiar con el fallecimiento de su abuelo, por lo que no fue para nada fácil desde lo profesional ni desde lo personal. “Mi foco está puesto en este lugar que lo disfruto muchísimo“, afirmó Colapinto. “Correr con F1 en Brasil es muy especial para mí. Hay muchos argentinos aquí y en 2024 no lo pude disfrutar“, destacó.

Publicidad

Publicidad

Colapinto también señaló que, a diferencia de deportes como el fútbol, donde hay una gran rivalidad, en la Fórmula 1, los latinos están mucho más unidos. Y eso incluye el Argentina-Brasil y, por consiguiente, a él y Bortoleto. “En el automovilismo somos 20 pilotos, competimos contra europeos y gente de muchos otros lugares del mundo, y creo que Brasil y Argentina están unidos en este deporte, y es algo que para mí es un gran orgullo”, señaló.

“Creo que es algo para celebrar: ver a dos países que han tenido enfrentamientos en otros deportes estar cerca uno del otro por nosotros, por mí y por Gabri (Bortoleto). Somos realmente muy amigos y es uno de los pilotos con los que más cercanía tengo en la parrilla. Y nos gusta que al otro le vaya bien“.

Publicidad

Publicidad

Horarios del GP de Brasil 2025 de la Fórmula 1

Viernes 7 de noviembre

Entrenamientos Libres 1: 11:30hs

Clasificación Sprint: 15:30hs

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11:00hs

Clasificación: 15:00hs

Domingo 9 de noviembre

Gran Premio de Brasil: 14:00hs

Todas las sesiones están en horario argentino y se podrán seguir por Disney+

Publicidad

Publicidad

En síntesis