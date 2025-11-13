Max Verstappen tira la toalla y da por perdido el campeonato de la Fórmula 1: “No es suficiente”

Max Verstappen fue el piloto del día en el Gran Premio de Brasil, y no es para menos. El actual campeón del mundo salió desde boxes, tuvo un pinchazo, hizo una parada extra y, con todo eso igualmente terminó tercero la carrera en Interlagos. Sin embargo, la victoria de Lando Norris lo ubica ahora a 49 puntos de la cima del campeonato, una distancia que ve prácticamente irremontable.

Una vez finalizada la competencia, y con apenas tres Grandes Premios por delante en la temporada, Max Verstappen se enfrentó a la prensa internacional, donde fue brutalmente realista: “¿Qué estamos, a 49 puntos? No perdimos el campeonato aquí. Perdimos el campeonato desde la primera carrera hasta Zandvoort“, afirmó.

Verstappen reconoció que ya no tiene como alcanzar a Norris. (Getty)

“Tuvimos demasiados fines de semana donde, simplemente, no fuimos lo suficientemente rápidos. Y luego, por supuesto, te encuentras con esta gran distancia. Desde allí tuvimos buenos momentos donde recuperamos algunos, pero no es suficiente. Así es la temporada”, analizó Verstappen.

Y las palabras de Verstappen son un reflejo claro de la realidad: Max logró reducir a menos de la mitad una distancia de 104 puntos, que era a lo que estaba de la cima del campeonato antes del parón de verano europeo de la Fórmula 1. Sin embargo, estas últimas dos actuaciones de Lando Norris volvieron a estirar la brecha, que ya parece irremontable para el tetracampeón mundial.

Max Verstappen no pudo correrlo a Lando Norris estos últimos dos fines de semana. (Getty)

Clasificación del Campeonato de Pilotos

Lando Norris (McLaren) – 390 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 366 puntos Max Verstappen (Red Bull Racing) – 341 puntos George Russell (Mercedes) – 276 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 214 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 148 puntos Kimi Antonelli (Mercedes) – 122 puntos Alexander Albon (Williams) – 73 puntos Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 43 puntos Isack Hadjar (Racing Bulls) – 43 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 40 puntos Oliver Bearman (Haas F1 Team) – 40 puntos Carlos Sainz (Williams) – 38 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 36 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 32 puntos Esteban Ocon (Haas F1 Team) – 30 puntos Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 28 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 22 puntos Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 0 puntos Jack Doohan (Alpine) – 0 puntos

Al campeonato le quedan tres Grandes Premios: Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, con una carrera sprint en Lusail. El máximo de puntos a conseguir de aquí a fin de temporada es de 83, pero remontar 49 puntos contra los McLaren parece una verdadera utopía para Verstappen.

