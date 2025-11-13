Es tendencia:
Max Verstappen tira la toalla y da por perdido el campeonato de la Fórmula 1: “No es suficiente”

El vigente tetracampeón reconoció que ya no es realista pensar en su quinto título consecutivo.

Por Germán Celsan

Max Verstappen dio por perdido el campeonato
© GettyMax Verstappen dio por perdido el campeonato

Max Verstappen fue el piloto del día en el Gran Premio de Brasil, y no es para menos. El actual campeón del mundo salió desde boxes, tuvo un pinchazo, hizo una parada extra y, con todo eso igualmente terminó tercero la carrera en Interlagos. Sin embargo, la victoria de Lando Norris lo ubica ahora a 49 puntos de la cima del campeonato, una distancia que ve prácticamente irremontable.

Una vez finalizada la competencia, y con apenas tres Grandes Premios por delante en la temporada, Max Verstappen se enfrentó a la prensa internacional, donde fue brutalmente realista: “¿Qué estamos, a 49 puntos? No perdimos el campeonato aquí. Perdimos el campeonato desde la primera carrera hasta Zandvoort“, afirmó.

Verstappen reconoció que ya no tiene como alcanzar a Norris. (Getty)

Verstappen reconoció que ya no tiene como alcanzar a Norris. (Getty)

Tuvimos demasiados fines de semana donde, simplemente, no fuimos lo suficientemente rápidos. Y luego, por supuesto, te encuentras con esta gran distancia. Desde allí tuvimos buenos momentos donde recuperamos algunos, pero no es suficiente. Así es la temporada”, analizó Verstappen.

Y las palabras de Verstappen son un reflejo claro de la realidad: Max logró reducir a menos de la mitad una distancia de 104 puntos, que era a lo que estaba de la cima del campeonato antes del parón de verano europeo de la Fórmula 1. Sin embargo, estas últimas dos actuaciones de Lando Norris volvieron a estirar la brecha, que ya parece irremontable para el tetracampeón mundial.

Max Verstappen no pudo correrlo a Lando Norris estos últimos dos fines de semana. (Getty)

Max Verstappen no pudo correrlo a Lando Norris estos últimos dos fines de semana. (Getty)

Clasificación del Campeonato de Pilotos

  1. Lando Norris (McLaren) – 390 puntos
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 366 puntos
  3. Max Verstappen (Red Bull Racing) – 341 puntos
  4. George Russell (Mercedes) – 276 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 214 puntos
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 148 puntos
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 122 puntos
  8. Alexander Albon (Williams) – 73 puntos
  9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 43 puntos
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 43 puntos
  11. Fernando Alonso (Aston Martin) – 40 puntos
  12. Oliver Bearman (Haas F1 Team) – 40 puntos
  13. Carlos Sainz (Williams) – 38 puntos
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) – 36 puntos
  15. Lance Stroll (Aston Martin) – 32 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas F1 Team) – 30 puntos
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 28 puntos
  18. Pierre Gasly (Alpine) – 22 puntos
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 puntos
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0 puntos
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0 puntos

Al campeonato le quedan tres Grandes Premios: Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, con una carrera sprint en Lusail. El máximo de puntos a conseguir de aquí a fin de temporada es de 83, pero remontar 49 puntos contra los McLaren parece una verdadera utopía para Verstappen.

En síntesis

  • Max Verstappen finalizó tercero el Gran Premio de Brasil tras salir desde boxes y sufrir un pinchazo.
  • La distancia de Max Verstappen con la cima del campeonato es de 49 puntos a falta de tres carreras.
  • Max Verstappen afirmó que perdieron el campeonato “desde la primera carrera hasta Zandvoort” por no ser lo suficientemente rápidos.
