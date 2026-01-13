Mientras Alpine pospuso el estreno de Colapinto, una escudería se adelantó y ya puso en pista su auto para la F1 2026

Cómo será el 2026 en la Fórmula 1 es una incógnita absoluta, que comenzará a resolverse recién a finales de mes con los tests de Barcelona, y terminará de hacerlos allá por marzo, cuando de inicio el campeonato. Sin embargo, a los equipos les toca empezar a mostrar sus armas en los primeros días del año.

Alpine tenía pactado poner a girar a Franco Colapinto y Pierre Gasly el pasado domingo 11 de enero en Barcelona con el A526, pero tuvieron que retrasar el estreno por “demoras en la entrega de datos clave por parte de Mercedes“, su proveedor de motor. Ahora bien, quienes se adelantaron a Alpine y ya giraron en este 2026 fueron los pilotos de Audi.

La escudería alemana inició su actividad del 2026 con el ‘shakedown’ del pasado 9 de enero, en el cual tanto Gabriel Bortoleto como Nico Hülkenberg pudieron dar algunas vueltas y recorrer los primeros kilómetros a bordo de sus nuevos autos para la temporada. El R26 será el primer auto de Audi en la Fórmula 1, una escudería que tomará el lugar de Kick Sauber a partir de este año.

Audi compartió algunas imágenes del shakedown, aunque aún no pueden mostrar mucho. (IG/audif1)

Qué son los ‘shakedowns’ de la Fórmula 1

Los ‘shakedowns’ no le dan mayor información a los equipos, ya que hay un límite de 200 km para girar, y los equipos suelen estar obligados a utilizar neumáticos de lluvia y no tienen permiso a acceder a la información recopilada por Pirelli. Se suelen utilizar para grabar y capturar contenido para la presentación oficial de la temporada en redes sociales.

No obstante, sí pueden resultar importantes para los pilotos y sus ingenieros cercanos, ya que permite que puedan empezar a familiarizarse con sus autos. Eso incluye ajustes de volante, frenos, balance y aerodinámica, entre otras cosas. Bortoleto y Hülkenberg fueron los primeros en poder tener esta importante toma de contacto.

Colapinto espera poder hacer el shakedown con Alpine a tiempo.

Alpine no tiene una fecha establecida para su shakedown aún, luego de cancelar la sesión que tenía pactada para el pasado domingo. Quedará por ver entonces cuándo Colapinto y Gasly puedan subirse a sus autos, Deberán hacerlo antes del 23 de enero, ya que esa es su fecha establecida para los test oficiales de pretemporada en Barcelona.

