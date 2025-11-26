Mientras Franco Colapinto busca revancha en Qatar, Pierre Gasly fue osado con las chances de Alpine: “Tengo esperanza”

El Gran Premio de Las Vegas no fue positivo para Alpine, al menos no en lo que fue el resultado de la carrera. Ambos autos sufrieron daños en la primera curva -por razones externas- y tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto tuvieron que conformarse con terminar la carrera fuera de los puntos y sin chances reales de pelear.

Sin embargo, la revancha llega rápido, ya que este fin de semana se disputará el Gran Premio de Qatar, la penúltima carrera de la temporada. Para Colapinto, será la oportunidad de finalmente experimentar esta carrera, en la que se accidentó al inicio en 2024, y que en 2023 fue muy dura desde lo físico para los pilotos, con vómitos y pérdida de visión.

En tanto que para Pierre Gasly, será la última chance realista de sumar puntos, y el francés llega con esa expectativa, basado en las características del circuito y en lo que su clasificación en Las Vegas, donde se metió entre los diez mejores. “Nos fuimos de Las Vegas con muchas sensaciones encontradas, porque nuestro ritmo fue bueno en lo seco y en lo mojado, pero no pudimos capitalizarlo en la carrera“, reconoció Gasly en la previa del GP.

Gasly cree que el Alpine A525 puede rendir bien en las condiciones de pista que propone Qatar. (Getty)

“Sin embargo, fue esperanzador el vernos nuevamente en la lucha durante la clasificación y empezar una vez más dentro del Top Ten. Ahora nos vamos a Qatar, para otra carrera nocturna pero con condiciones muy diferentes, mucho más calurosas. El Circuito Internacional de Lusail está hecho prácticamente por completo de curvas de alta velocidad y será interesante ver cómo podemos enfrentarlo con nuestro paquete. Tengo la esperanza de que nos quede cómodo“, analizó el francés.

Colapinto: “Aprendimos mucho de Las Vegas y esperamos poder aprovecharlo en Qatar”

Franco Colapinto también expresó sus sensaciones con la web oficial de Alpine en la previa del GP de Qatar, aunque inició haciendo un repaso de lo sucedido en Estados Unidos: “El fin de semana en Las Vegas fue desafiante de mi lado del garaje. Las condiciones fueron interesantes, todo el fin de semana con bajas temperaturas y lluvia hizo que conducir sea muy desafiante. Especialmente en la clasificación, donde llegamos a Q2 en al lluvia, teniendo muy poco grip“, relató.

“La carrera se comprometió cuando sufrimos daños en la parte trasera del auto en el caos de la primera curva y, de ahí en más, fue difícil recuperar. De todas formas aprendimos mucho de Las Vegas y esperamos poder aprovecharlo en Qatar y sacar lo máximo de estas últimas dos rondas“, señaló Franco, que ya tiene el foco puesto en lo que sucederá en Lusail el próximo fin de semana.

Qatar será un desafío para Colapinto desde lo físico.

“Las condiciones son diferentes en Qatar y jugarán un papel significante el fin de semana, especialmente con una pista de alta velocidad. También es la última sprint de la temporada así que será importante tener una buena práctica y estar a tono rápido”, concluyó el argentino.

