Pierre Gasly fue pesimista con Colapinto y explicó por qué no se repetirá el doble podio de Alpine en el GP de Brasil 2024: “Paso atrás”

Dentro de la escudería prácticamente descartan cualquier posibilidad de tener una buena carrera y ser capaces de pelear en Interlagos. Y motivos no les faltan.

Por Germán Celsan

Gasly reconoció que Ingerlagos no será fácil para Alpine
© Prensa AlpineGasly reconoció que Ingerlagos no será fácil para Alpine

Tras una semana de descanso luego del olvidable Gran Premio de México donde los Alpine estuvieron 30 segundos por detrás del siguiente peor auto de la parrilla, este fin de semana toca correr en Interlagos, un circuito en el que, históricamente, le suele ir bien a los franceses. Pero Pierre Gasly advirtió que tanto él como Franco Colapinto no la pasarán bien.

En diálogo con la propia Fórmula 1 en la rueda de prensa clásica de los jueves previos a una carrera, Pierre Gasly señaló: “No creo que vayamos a ser más competitivos aquí en Interlagos [que en México], pero ya lo sabemos. Aunque, como dijo Leclerc, el factor de la impredecibilidad [climática], puede jugar su papel”.

Hemos dado un paso atrás en comparación con los demás“, admitió Gasly. “Y no ha sido un año fácil, pero creemos que podemos cambiarlo en el 2026 y estoy orgulloso del trabajo que estamos realizando”, continuó el francés. “Lo más importante ahora es mantener la motivación alta, y no frustrarse cuando los resultados ni los puntos llegan.”

“Tenemos que mirar la foto completa, tanto en pista como en la fábrica. Enfocarnos en el trabajo por hacer y en el proyecto del 2026”, señaló Gasly. “Eso es lo que no trato de perder de vista cuando estoy en el auto, sé que este próximo mes puede darnos una ventaja de cara a la próxima temporada y por ello entiendo la decisión que tomó el equipo [de dar por perdido el 2025″, concluyó.

Gasly recordó sus podios en Brasil

La otra cara de la moneda del presente de Alpine es el pasado de Gasly en Interlagos, donde cosechó varios buenos resultados: su primer podio en la categoría y un doble podio junto al por entonces compañero de equipo, Esteban Ocon en la edición pasada. Una carrera donde la lluvia fue factor clave.

“Mi primer podio, en 2019, fue aquí, y luego el doble podio del año pasado con Esteban. Eso lo hace muy especial. Aquella de 2019 fue una carrera muy divertida, el mano a mano con Lewis hasta la línea de meta”, recordó.

