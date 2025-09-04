Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Pierre Gasly rompió el silencio sobre el polémico final de carrera con Colapinto en Zandvoort: “Tuvimos la conversación que necesitábamos”

El francés se refirió a lo sucedido con las órdenes de equipo de Alpine y la maniobra que le costó al argentino la chance de puntuar el pasado fin de semana.

Por Germán Celsan

Pierre Gasly habló de lo sucedido con Colapinto el pasado fin de semana
© Alpine F1 Team / XPierre Gasly habló de lo sucedido con Colapinto el pasado fin de semana

El pasado fin de semana en los Países Bajos, Franco Colapinto firmó su mejor carrera desde que es piloto de Alpine en la Fórmula 1. Sin embargo, se quedó a la puerta de los puntos por una confusión con Pierre Gasly, que tardó en dejarlo pasar y permitió que Esteban Ocon y Yuki Tsunoda se escaparan lo suficiente sobre el final de la carrera.

Toda la acción de la Fórmula 1 la podes seguir en Disney+

Dicha situación provocó el enojo de los fanáticos y analistas, que cayeron tanto contra el francés como contra la escudería. Y ahora, finalmente, tanto Gasly como Colapinto hablaron al respecto. “Lo hablamos personalmente. Creo que todo está claro. Lo que pasó fue lo que se indicó antes de la carrera“, destacó Pierre Gasly en diálogo con la prensa este jueves.

Gasly y Colapinto se refirieron a lo sucedido el fin de semana pasado en Zandvoort. (Alpine F1 Team/X)

Gasly y Colapinto se refirieron a lo sucedido el fin de semana pasado en Zandvoort. (Alpine F1 Team/X)

Creo que de cara al futuro, tuvimos la conversación que necesitábamos. Así que creo que todo está bien“, completó el piloto francés en el Media Day del Gran Premio de Italia, que se disputará este fin de semana en Monza y será una posibilidad inmediata de revancha para Alpine, Gasly y Colapinto.

Franco Colapinto en conferencia de prensa: ＂Estoy empezando a conectar mejor con el auto＂

ver también

Franco Colapinto en conferencia de prensa: ＂Estoy empezando a conectar mejor con el auto＂

Secundando las declaraciones de Gasly, Franco Colapinto le aseguró a ESPN que no hay resquemores por lo sucedido y la oportunidad perdida. “Creo que todo está muy claro. Intercambiamos posiciones y todo estuvo bien con eso“, afirmó el piloto argentino, desestimando el tema.

Colapinto y Gasly, en la misma página después de los errores de Alpine en Zandvoort. (Getty)

Colapinto y Gasly, en la misma página después de los errores de Alpine en Zandvoort. (Getty)

Publicidad

Horarios del Gran Premio de Italia de la F1 2025

Viernes 5 de septiembre

08:30hs – Entrenamientos Libres 1
12:00hs – Entrenamientos Libres 2

Sábado 6 de septiembre

07:30hs – Entrenamientos Libres 3
11:00hs – Clasificación

Domingo 7 de septiembre

10:00hs – Carrera

Horarios de Argentina

germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Llegó el “Guapo” Paredes: un 5 de Boca, además de jugar bien, se la tiene que bancar

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
El optimismo de Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Italia: “Estoy empezando a conectar mejor con el auto”
FÓRMULA 1

El optimismo de Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Italia: “Estoy empezando a conectar mejor con el auto”

El motivo por el que la Fórmula 1 obligó a Franco Colapinto a cederle su asiento de Alpine a Paul Aron en el GP de Italia
FÓRMULA 1

El motivo por el que la Fórmula 1 obligó a Franco Colapinto a cederle su asiento de Alpine a Paul Aron en el GP de Italia

Alpine confirmó que Franco Colapinto no correrá en el Gran Premio de Italia durante la FP1
FÓRMULA 1

Alpine confirmó que Franco Colapinto no correrá en el Gran Premio de Italia durante la FP1

La joven sensación de la Selección de España que se rindió ante Lamine Yamal y lo comparó con Neymar: “El mejor del mundo”
Fútbol europeo

La joven sensación de la Selección de España que se rindió ante Lamine Yamal y lo comparó con Neymar: “El mejor del mundo”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo