Pierre Gasly rompió el silencio sobre el polémico final de carrera con Colapinto en Zandvoort: “Tuvimos la conversación que necesitábamos”

El pasado fin de semana en los Países Bajos, Franco Colapinto firmó su mejor carrera desde que es piloto de Alpine en la Fórmula 1. Sin embargo, se quedó a la puerta de los puntos por una confusión con Pierre Gasly, que tardó en dejarlo pasar y permitió que Esteban Ocon y Yuki Tsunoda se escaparan lo suficiente sobre el final de la carrera.

Toda la acción de la Fórmula 1 la podes seguir en Disney+

Dicha situación provocó el enojo de los fanáticos y analistas, que cayeron tanto contra el francés como contra la escudería. Y ahora, finalmente, tanto Gasly como Colapinto hablaron al respecto. “Lo hablamos personalmente. Creo que todo está claro. Lo que pasó fue lo que se indicó antes de la carrera“, destacó Pierre Gasly en diálogo con la prensa este jueves.

Gasly y Colapinto se refirieron a lo sucedido el fin de semana pasado en Zandvoort. (Alpine F1 Team/X)

“Creo que de cara al futuro, tuvimos la conversación que necesitábamos. Así que creo que todo está bien“, completó el piloto francés en el Media Day del Gran Premio de Italia, que se disputará este fin de semana en Monza y será una posibilidad inmediata de revancha para Alpine, Gasly y Colapinto.

ver también Franco Colapinto en conferencia de prensa: ＂Estoy empezando a conectar mejor con el auto＂

Secundando las declaraciones de Gasly, Franco Colapinto le aseguró a ESPN que no hay resquemores por lo sucedido y la oportunidad perdida. “Creo que todo está muy claro. Intercambiamos posiciones y todo estuvo bien con eso“, afirmó el piloto argentino, desestimando el tema.

Colapinto y Gasly, en la misma página después de los errores de Alpine en Zandvoort. (Getty)

Publicidad

Publicidad

Horarios del Gran Premio de Italia de la F1 2025

Viernes 5 de septiembre

08:30hs – Entrenamientos Libres 1

12:00hs – Entrenamientos Libres 2

Sábado 6 de septiembre

07:30hs – Entrenamientos Libres 3

11:00hs – Clasificación

Domingo 7 de septiembre

10:00hs – Carrera

Horarios de Argentina