Por qué el GP de Las Vegas es la última oportunidad para Franco Colapinto de sumar puntos en la Fórmula 1 2025

La noche de la Ciudad del Pecado tienta ante Franco Colapinto ante la presión silenciosa de un “ultimátum deportivo”. Tras confirmarse que lagrará en el 15° puesto en el trazado callejero de Las Vegas, el piloto argentino de Alpine afronta la antepenúltima carrera de la temporada de Fórmula 1 consciente de que la pista, pese a sus complejidades, puede ser el escenario ideal para alcanzar el objetivo que se le negó todo el año: sumar sus primeros puntos.

Habitualmente, el monoplaza A525 de Alpine sufre de un excesivo sobrecalentamiento de los neumáticos. Sin embargo, en el desierto de Nevada, las bajas temperaturas del asfalto durante las sesiones nocturnas se convierten en una bendición inesperada que podría beneficiar al equipo francés.

¿De qué se trata? Este factor meteorológico permite que los compuestos alcancen su mejor punto de funcionamiento más rápido y se mantengan estables, dejando de lado el problema crónico de gestión térmica del auto. Sí, un defecto del coche tiene chances transformarse en una ventaja competitiva, literalmente.

De todas formas, Colapinto deberá mantener la calma y saber gestionar el caos para mantener vigente sus aspiraciones por los puntos. Especialmente por su 15° posición, que lo ubica justo en el medio del pelotón, una zona de largada en la que los incidentes son moneda corriente, más aún si la lluvia se hace presente, tal y como se planifica. Además, las variables de riesgo en Las Vegas son elevadas, como la suciedad de la pista o los muros cercanos.

Colapinto, a pura acción en Las Vegas (Getty Images).

A sabiendas de que Alpine no introdujo nuevas mejoras al coche y que el Gran Premio de Qatar y el de Abu Dabi se perfilan como un cierre de temporada más tradicional y menos favorable al A525, el margen de maniobra para Colapinto se agota. El desenlace en Las Vegas es, por lo tanto, el circuito que le da la mejor oportunidad técnica de la temporada para colocarse entre los diez primeros por primera vez en el año y ratificar aún más su continuidad en la Fórmula 1.

La parilla de largada en el GP de Las Vegas

Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Liam Lawson (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hulkenberg (Kick Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Alex Albon (Williams) Kimi Antonelli (Mercedes) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Yuki Tsunoda (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari)

Datos clave