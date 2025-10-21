Revelan el pedido que recibió la Fórmula 1 e ilusiona a toda Argentina con la continuidad de Colapinto para el 2026

Franco Colapinto recibió una reprimenda por parte de Alpine tras su accionar en Austin, al desobedecer las órdenes de equipo que llegaron desde el muro. Sin embargo, todo indica que eso no será suficiente para cambiar la postura de la escudería de confirmar al argentino como su piloto para el 2026, en un anuncio que puede que se dé tan pronto como este miércoles.

Y es que el reconocido periodista de Carburando, Leonardo Regueira, informó que la Fórmula 1 recibió un “pedido de anuncio” por parte de una de las escuderías. Un protocolo que debe realizarse en la previa de una confirmación importante.

“Mañana es un día de novedades, la Fórmula 1 tiene un pedido de fecha para anuncio. Es algo que se pide, si vos querés hacer un anuncio, lo tenés que pedir y la Fórmula 1 te pone en agenda. Está hecho para mañana”, detalló el periodista. “Miércoles 22/10, a las 18.30hs de Argentina, me dicen que se haría el anuncio desde México“, agregó el propio Regueira mediante una publicación en su cuenta personal de X.

Franco Colapinto podría recibir su confirmación para el 2026 este miércoles. (Getty)

Si bien no es una confirmación oficial, es imposible que no genere expectativa por el futuro de Franco Colapinto que, a su vez, tiene dos eventos programados con Alpine, uno promovido por la propia escudería y otro por su principal sponsor en la Fórmula 1, Mercado Libre. Una agenda cargada para el piloto argentino en lo que podría ser un día clave para su carrera.

Franco Colapinto lidera el mano a mano vs. Gasly esta temporada

La temporada 2025 ha sido de confirmación para Franco Colapinto en la Fórmula 1. Entró en una escudería desconocida, sin pretemporada y con la temporada iniciada. Se subió a un auto que nunca había pilotado y tuvo que compartir box con uno de los pilotos más experimentados de la categoría.

Publicidad

Publicidad

Colapinto está parejo en el historial con Gasly, a pesar de la experiencia de su compañero de equipo.

Trece Grandes Premios después, Gasly apenas lidera a Colapinto en resultados de Grandes Premios por una carrera, y contando que Colapinto en una de ellas (Silverstone) no pudo largar. Han sido 7 las ocasiones en las que Gasly terminó delante de Colapinto, un rookie que demostró que está a la altura de la categoría.

Ya sólo le resta la confirmación para el 2026 para reforzar su confianza de cara a una temporada en la que Alpine tiene la esperanza de ser competitivo con un motor nuevo y a la altura del de las grandes escuderías.

Publicidad