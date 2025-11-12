Se supo el puesto que ocupa Colapinto en el ranking de destructores de la Fórmula 1: el dinero que le hizo gastar a Alpine

Tras la confirmación de su continuidad en la Fórmula 1, Franco Colapinto sumó experiencia en el Gran Premio de Brasil este fin de semana. El argentino estuvo lejos de su compañero Pierre Gasly y tuvo un regular desempeñó mientras se prepara para la próxima temporada.

El sábado, en la carrera sprint, el piloto de Pilar protagonizó un choque contra el muro tras derrapar sobre el agua de uno de los pianos, justo después de que lo hicieran Oscar Piastri y Nico Hulkenberg. Esta maniobra le costó a Colapinto subir posiciones en el infame Campeonato de Destructores.

Fórmula Directa actualizó la cuenta sobre cuánto dinero debió destinarse esta temporada para reparar cada uno de los vehículos después de accidentes. Ahora, el argentino se ubica en la 9° posición, con más de 1,6 millones de dólares gastados en ese contexto.

A pesar de esa suma, es Jack Doohan quien lidera a Alpine en este ranking, con 2,1 millones producto de sus bajos rendimientos en las primeras 6 carreras del año. Gasly, en cambio, solo hizo gastar 872 mil dólares a la escudería francesa, que lidera entre los equipos.

Quien más dinero gastó este fin de semana sin dudas fue Gabriel Bortoleto, en su Gran Premio de casa, el brasileño protagonizó dos choques, aunque el de la última vuelta en la carrera sprint fue el más aparatoso. El rookie no cerró a tiempo el DRS al intentar un adelanto y golpeó con fuerza contra dos de los muros, asustando a los espectadores locales.

Así, el piloto de Kick Sauber hizo gastar a su escudería más de 2,3 millones de dólares solo en el mencionado accidente, el peor de los dos que tuvo el fin de semana. Con esto le alcanzó para quedarse con la cima del campeonato de destructores con un total de 3,6 millones, superando a Yuki Tsunoda, que acumula 3,4.

