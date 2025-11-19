Trampa en el GP de Brasil: el revelador informe sobre el truco que condicionó rendimiento de Alpine y Franco Colapinto

El Gran Premio de Brasil fue un fin de semana agridulce para Franco Colapinto; allí se dio su anuncio como piloto oficial de Alpine para el 2026, pero en pista las cosas no salieron bien: un accidente el sábado y una carrera en la que nunca tuvo chances de pelear por los puntos el domingo. Sin embargo, en las últimas horas se reportó que varias escuderías intentaron doblar el reglamento en Interlagos, algo que explicaría el rendimiento del argentino.

El informe, realizado por el sitio especializado Autosportweb de Japón, reporta que varias escuderías “descubrieron cómo hacer que las placas de titanio absorban grandes cantidades de calor“, mediante la instalación de dispositivos con el único propósito de calentar los protectores de bajos. Esto no era una infracción directa al reglamento, pero al descubrirlo, el delegado técnico de la FIA (Jo Bauer) pidió rápidamente que sean removidos de los autos.

Jo Bauer advirtió la trampa de los equipos y actuó en consecuencia.

Qué hacen estas placas de titanio y por qué eran una “trampa”

Primero, cabe destacar que todos los autos tienen placas protectoras de titanio en la plataforma inferior del auto, que sirven para que los equipos midan cuanto desgaste puede tener la tabla inferior en carrera. Estas placas, por reglamento, deben estar fabricadas con una aleación de titanio conforme a las normas AMS 4928 o AMS 4911 y situadas exactamente a la misma altura que la plataforma y formar una superficie lisa.

Los equipos aprovechaban la expansión de las placas de titanio para poder bajar los autos sin miedo a dañar la placa del suelo.

Sin embargo, con los dispositivos de calor instalados, las placas de titanio se expanden y quedan un tanto por debajo, lo cual genera que sean los que entren en contacto con el asfalto, dejando a resguardo a la tabla. Esto permite que los equipos bajen la altura de los autos, ganando desde lo aerodinámico y manteniéndose dentro del reglamento en la inspección post carrera, con las placas de titanio nuevamente en su forma original tras enfriarse.

El impacto en el Alpine de Franco Colapinto y el resto de los autos

De acuerdo al informe “prácticamente todos los equipos utilizan la tecnología en distintos grados”, por lo que al tener que retirar los dispositivos, tuvieron que elevar la parte trasera de los autos. Esto resultó en una pérdida de carga aerodinámica trasera, una pérdida de competitividad y en tiempos de vuelta más altos, condicionando de esta forma el rendimiento de Franco Colapinto y el resto de los pilotos cuyos autos se aprovechaban de esto.

La FIA obligó a retirar los dispositivos para la carrera en el GP de Brasil. (Getty)

Finalmente, el informe destaca que “la FIA está trabajando en una directiva técnica que prohibiría el uso de ciertos materiales en la parte inferior de los coches”, pero también que “es poco probable que entre en vigor hasta el próximo año, cuando la F1 introduzca nuevas regulaciones técnicas que reducirán significativamente el efecto suelo.”

