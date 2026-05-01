Vuelve la Fórmula 1: los cambios que se verán en el reglamento desde este GP de Miami

Este fin de semana, la Fórmula 1 vuelve a tener acción tras cinco semanas. El Gran Premio de Miami será el cuarto de la temporada 2026 y servirá como escenario de prueba para todos los cambios de alto impacto que ha hecho la FIA luego de las tres carreras iniciales con el nuevo reglamento.

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En ese contexto, el GP de Miami tendrá varias modificaciones reglamentarias que tal vez no sean visibles a simple vista, pero que serán de alto impacto deportivo. En este artículo intentaremos simplificarlas para que entiendas lo que estás viendo.

Gasly, Colapinto y todos los pilotos, atentos a las nuevas regulaciones. (Getty)

Cabe destacar que luego del GP de Miami tendremos otras dos semanas de receso hasta la carrera en Canadá, por lo que podríamos ver otras modificaciones luego de esta carrera. En cualquier caso, estos son los cambios para el fin de semana:

Cambios en clasificación

La principal novedad en clasificación es que se redujo la recarga máxima permitida de 8 MJ a 7 MJ (megajulios) y se aumentó la potencia de recarga a 350 kW. Esto busca eliminar el super clipping.

En otras palabras, intentarán que los autos no se queden sin energía eléctrica al final de una recta y pierdan velocidad bruscamente, como pasó hasta ahora. Con este cambio, el auto tendrá una entrega de potencia más constante durante toda la vuelta rápida de clasificación.

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Cambios en carrera

Se limitó la potencia extra disponible a través del botón Boost a +150 kW y se reguló el MGU-K para que entregue 350 kW solo en zonas de aceleración, bajando a 250 kW en el resto del circuito.

Esta medida tiene como detonante lo que pasó entre Bearman y Colapinto, y busca evitar diferencias de velocidad peligrosas entre dos autos, como la que provocó el choque de 50G de Ollie Bearman en Japón. Posiblemente, el efecto también haga que veamos menos adelantamientos.

Cambios para la largada

Se implementó un detector de baja potencia que activa automáticamente el MGU-K si el coche no alcanza una aceleración mínima, sumado a que se está implementando un sistema de advertencia visual con luces intermitentes.

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Básicamente, los autos que se queden parados, (como Lawson en Australia) o casi parados en la salida, recibirán un “empujón” que le haga ganar velocidad mínima. Esto hará que el auto se empiece a mover, con el objetivo final de evitar un posible choque fuerte de un auto que largó bien y viene ya en velocidad desde atrás. Por su parte, las mencionadas luces sirven como una alerta al resto de los pilotos de que ese auto activó el sistema y está con inconvenientes.

Cambios en mojado

Para las carreras de lluvia se autorizó elevar la temperatura de las mantas térmicas para neumáticos intermedios y se restringió el despliegue máximo del ERS.

El objetivo es que los autos sean más maniobrables para los pilotos, reducir el riesgo de trompos y accidentes y, en largada, que los autos tengan menos chances de patinar en la salida.

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Los horarios para el Gran Premio de Miami

Al ser fin de semana sprint y dadas las novedades reglamentarias que habrá en la Fórmula 1, el Gran Premio de Miami tendrá una prueba libre inicial de 90 minutos. Será una hora y media para que los equipos puedan ponerse a tono con los cambios y sacar la configuración y los reglajes para toda la carrera.

Viernes 1 de mayo

Entrenamiento libre: 13:00 horas

Clasificación sprint: 17.30 horas

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint: 13.00 horas

Clasificación: 17.00 horas

Domingo 3 de mayo:

Carrera: 17.00 horas