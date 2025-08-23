Le ganó la final de la Supercopa de Arabia a Cristiano Ronaldo y ahora Milan quiere pagar 9 millones por su fichaje

Este sábado se frustró para Cristiano Ronaldo una nueva oportunidad de coronar con un título su estadía en Al Nassr, incluso cuando aportó un gol en la final de la Supercopa de Arabia Saudita ante Al Ahli, equipo que terminó consagrándose campeón en la definición por penales, tras la igualdad 2-2 durante el tiempo de juego reglamentario.

Si bien el mundo estaba pendiente de la suerte del astro portugués, que se convirtió en el único futbolista de la historia en marcar 100 goles con cuatro equipos diferentes, hubo un gigante europeo que se encargó de seguir a un objetivo diferente durante el encuentro que se desarrolló en Hong Kong.

Se trata del Milan, que viene de generar furor entre sus hinchas con el fichaje de Luka Modric y que sobre el cierre del mercado de pases negocia por un futbolista mucho menos conocido: Merih Demiral, defensor central turco que se desempeñó como titular este sábado.

Según el periodista especializado Ekrem Konur, el club italiano que tiene como entrenador a Massimiliano Allegri está dispuesto a hacer llegar a Al Ahli una oferta de entre ocho y nueve millones de euros para poder hacerse de los servicios del futbolista de 27 años que ya hizo experiencia en la Serie A, donde defendió las camisetas de Sassuolo, Juventus y Atalanta.

Milan sería el cuarto equipo en Italia para Demiral. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Allegri, de hecho, lo conoce de su paso de dos temporadas por el equipo de Turín, entre 2019 y 2021, en el que participó de 32 partidos oficiales, conquistó Serie A y Coppa Italia, y hasta se dio el gusto de marcar uno de los nueve goles que registra en su carrera.

Amplio recorrido europeo para Demiral

Antes que Al Ahli pagara 20 millones de euros por su fichaje en agosto de 2023, Merih Demiral ya había hecho un amplio recorrido en el fútbol europeo, porque además de su experiencia en Italia, con Sassulo, Juventus y Atalanta, tuvo también pasos por Sporting de Lisboa en Portugal y por el Alanyaspor de su país.

Su debut profesional, curiosamente, no se había dado en Turquía sino en Portugal, jugando en Tercera División con el Alcanenense durante la temporada 2016/2017, en la que llegó a participar de 14 partidos oficiales.