Qué canal pasa FC Goa vs. Al Nassr por la Liga de Campeones AFC y por qué no juega Cristiano Ronaldo

Al Nassr se presenta este miércoles 22 de octubre por la tercera fecha de la Liga de Campeones AFC, competición en la que lidera el Grupo D con puntaje ideal luego de los primeros dos partidos. Y, tal y como sucedió en esos dos encuentros, no contará con Cristiano Ronaldo como parte de la convocatoria.

Al Nassr visita al FC Goa de India en un encuentro que se disputará desde la 10:45hs (hora argentina) y que se podrá vivir en directo por Disney+. Los árabes llegan luego de sendos triunfos ante Istiqlol Dushanbe (5-0) y Al Zawraa (2-0), mientras que su rival de turno es colista del grupo, sin unidades.

Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Al Nassr hoy vs. FC Goa

A pesar de la forma actual del luso, que viene de convertir un doblete con Portugal por Fecha FIFA y un gol en su regreso a Arabia, Al Nassr viajó a India sin Cristiano Ronaldo siquiera como parte de la convocatoria. La explicación dada por Jorge Jesús, entrenador del conjunto árabe, fue clara y consistente con lo que ha hecho desde que inició la temporada: evitar un desgaste innecesario por parte del portugués.

Administrar minutos, importante para Cristiano Ronaldo en una temporada de Mundial. (Getty)

Cristiano no jugó partidos como los que vio a Al Nassr enfrentar a Al Zawraa, Jeddah o Istiqlol Dushanbe en esta temporada, encuentros por la Champions de Asia y Kings Cup de Arabia que son contra rivales menores.

La administración de minutos está siendo fundamental para un Cristiano Ronaldo que está mostrando un gran nivel con 40 años y que lleva convertidos 6 goles en 7 partidos con Al Nassr esta temporada, en la que también espera llegar al Mundial 2026 con Portugal.

