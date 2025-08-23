Pese a perder una final con Al Nassr, Cristiano Ronaldo le sacó más ventaja a Lionel Messi camino a los 1.000 goles

Este sábado podía ser una enorme jornada para Cristiano Ronaldo, porque Al Nassr disputó la final de la Supercopa de Arabia Saudita, pero perdió en los penales contra Al Ahli. Esta derrota significa que el astro portugués continúa sin conseguir un título desde que emigró a Medio Oriente y dejó Europa, siendo así la única deuda que tiene en el conjunto ubicado en Riyadh.

Si bien el delantero de 40 años anotó el primer tanto del encuentro, no sirvió demasiado para inclinar la cancha ya que el resultado en el tiempo regular fue 2-2. En la tanda de penales, el experimentado volvió a hacer su parte y convirtió el primer disparo, pero el marcador terminó 5-3 a favor del elenco rival, lo que derivó en otra caída en una instancia definitiva por un trofeo.

Además, con este gol, consiguió un nuevo récord. Es que Ronaldo se convirtió en el primer jugador de la historia en marcar más de 100 goles en cuatro equipos diferentes. Estas impresionantes cifras individuales se dividen de la siguiente manera: 450 en Real Madrid, 145 en Manchester United, 101 en Juventus y ahora 100 en Al Nassr. Una estadística que refleja su capacidad goleadora.

Cristiano Ronaldo alcanzó los 100 goles en Al Nassr durante el encuentro por la Supercopa de Arabia Saudita ante Al Ahli. (Foto: Al Nassr)

Este hito solo contabiliza a nivel clubes porque si incluiría lo hecho en la Selección de Portugal, Cristiano superaría ese número con 5 camisetas distintas. Y aunque en sus inicios en Sporting de Lisboa no convirtió demasiadas veces como en las demás instituciones, también sumó para engrosar los números personales y son importantes en esta nueva disputa que está cada vez más latente.

Cristiano y Messi, camino a los 1.000 goles

Lo cierto es que el crack portugués tuvo una brillante carrera, donde dejó una gran huella en cada uno de los equipos que representó, a base de títulos pero principalmente con numerosas anotaciones que le permiten resaltar hasta hoy en día. Ahora, Cristiano Ronaldo lleva 939 goles convertidos y está a solamente 61 de llegar a la cifra nunca antes alcanzada: 1.000 gritos.

En contraparte, el astro albiceleste deslumbró a todos en Barcelona, pero también en París Saint-Germain, Inter Miami y en la Selección Argentina. Con esas cuatro camisetas, Lionel Messi convirtió 875 goles y se encuentra a 64 anotaciones de la cantidad de su eterno rival futbolístico. Del hito todavía no conseguido por ningún jugador, el campeón del mundo está a 125 conversiones.

