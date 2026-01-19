Es tendencia:
Brahim Díaz, a corazón abierto tras el penal errado en la final de la Copa Africana entre Marruecos y Senegal: “Me duele el alma”

El futbolista de Real Madrid rompió el silencio con un posteo en sus redes sociales y asumió su error en la última jugada del tiempo regular.

Por Nahuel De Hoz

Brahim Díaz, tras errar el penal agónico en la final entre Marruecos y Senegal.
© Cordon PressBrahim Díaz, tras errar el penal agónico en la final entre Marruecos y Senegal.

Este domingo, Senegal se consagró campeón de la Copa Africana de Naciones en un escandaloso partido ante Marruecos en el que hasta abandonaron el campo de juego por un polémico arbitraje. Sin embargo, el hecho que desencadenó todo fue un penal que erró Brahim Díaz en la última jugada del tiempo regular y ahora rompió el silencio tras ser el foco de las críticas.

Ya en el tiempo adicional y cuando todo indicaba que la historia se definía en el alargue, el juez anuló un gol a favor de Los Leones por supuesta infracción en ataque. Prácticamente en la jugada siguiente pero en el área contraria, el colegiado no dudó en sancionar falta tras revisar la acción en el VAR. Ahí se desarrolló el dilema y luego Edouard Mendy le contuvo el disparo a Brahim.

Lo cierto es que después de haber sido el protagonista y, en gran parte, responsable de que Marruecos no haya ganado la final, rompió el silencio. “Me duele el alma. Luché con todo lo que tenía, con el corazón por encima de todo“, confesó Díaz en sus cuentas personales. “Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón“, escribió también.

Brahim Díaz tuvo la gloria en sus pies. (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)
Brahim Díaz, antes de patear el penal en la final entre Marruecos y Senegal. (REUTERS)

En un sentido posteo que emitió a través de sus redes sociales, el jugador de Real Madrid se mostró a corazón abierto en medio de una lluvia de críticas e insultos contra él. “Soñé con este título gracias a todo el amor que me habéis dado, a cada mensaje, a cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo“, reconoció para los que le dejaron muestras de cariño en este momento.

Pocos segundos más tarde, el talentoso volante creativo continuó: “Me costará recuperarme, porque esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré“. No conforme con eso, se tomó unos segundos para hacer una pequeña aclaración. “No por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo“, advirtió Brahim que ya comienza a dejar atrás el episodio.

Para culminar con su escrito en su cuenta personal de X (ex Twitter), Díaz puso el foco en el futuro inmediato de su carrera y en la relación con Marruecos. “Seguiré adelante hasta que algún día pueda devolveros todo este amor y ser el orgullo para mi pueblo marroquí“, expresó en el discurso que publicó junto a una imagen que deja en evidencia su primera reacción al errar el penal.

Mbappé se refirió a los silbidos de los hinchas de Real Madrid: "Entiendo a la gente"

DATOS CLAVE

  • Brahim Díaz malogró un penal en la última jugada del tiempo regular en la final entre Marruecos y Senegal de la Copa Africana de Naciones.
  • Este lunes subió un posteo a sus redes sociales y escribió: “Me duele el alma. Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad“.
  • A su vez, el volante creativo, reconoció: “Me costará recuperarme, porque esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré“.
Nahuel De Hoz
Nahuel De Hoz

