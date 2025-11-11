La inédita confesión de Messi sobre un paso por PSG por debajo de las expectativas: “Llegaba a casa malhumorado”

Ya pasaron dos años y medio desde que Lionel Messi se despidió de PSG para recalar en Inter Miami, sin haber podido dejar en el club francés la huella que esperaban tanto él como los encargados de ir a la carga por su fichaje cuando se supo que no renovaría contrato con Barcelona. Conquistó tres títulos, todos en el ámbito doméstico, y por momentos le pasó factura el título que conquistó con la Selección Argentina ante Francia en Qatar. Recibió alguna que otra silbatina de parte de los propios hinchas y reiteradas críticas de parte de los portales deportivos más reconocidos del país. Hasta que una vez afuera, reconoció que no había sido un acierto la decisión de vincularse al poderoso club francés.

Pasó el tiempo, PSG se convirtió por primera vez en campeón de Europa y Messi se revitalizó en Estados Unidos, donde se encontró con un estilo de vida familiar similar al que llevaba en Barcelona. También logró analizar desde otro lugar aquel capítulo no tan feliz de su carrera y responsabilizarse por mucho de lo que no sucedió en aquella relación en la que ninguna de las partes se brindó a pleno.

“Parece que Paris fue un infierno y tampoco fue así”, comenzó aclarando en una entrevista exclusiva concedida al diario Sport, para hacer algunas aclaraciones sobre la historia que se tejió en función de otras expresiones propias, más pasionales y menos analíticas. “Cuando digo que no la pasé bien es porque no me sentía bien en lo que hacía en el día a día, en los partidos, en los entrenamientos”, explicó.

Messi enfrentó al PSG en el último Mundial de Clubes. (Getty).

Y continuó: “No me sentía bien, pero la verdad que a nivel familia fue una experiencia muy buena, la ciudad es espectacular y lo disfrutamos. Fue todo nuevo para nosotros y fue muy difícil porque no fue una elección, se dio así. Es verdad que no me sentía bien en el día a día con lo que me gusta hacer”.

París vs. Miami

Lionel Messi remarcó que desde su llegada a Miami logró volver a llevar un estilo de vida al que se había acostumbrado en Barcelona y que no había podido desarrollar en París, lo que volvió a permitirle disfrutar plenamente de su actividad.

“En Miami disfrutamos del día a día, es una vida similar a la que hacía en Barcelona, con el club cerca, el colegio de los chicos cerca. Vivimos alejados de la ciudad y disfrutamos de otra manera el día a día, más relajados, sin tanta presión aunque siga queriendo ganar y conseguir todos los objetivos. Obviamente queremos, pero la presión es otra y eso hace que vivamos más relajados, de disfrutar de la familia y estar más tiempo en el día a día en casa, de llegar a casa y no pensar tanto tiempo en el fútbol. Eso te hace vivir de otra manera, antes me pasaba que el resultado y el día a día me controlaba los ánimos y a veces llegaba malhumorado a casa. Estamos bien acá”, destacó.

En síntesis

Lionel Messi se despidió del PSG hace dos años y medio para ir a Inter Miami.

El futbolista argentino conquistó tres títulos, todos en el ámbito doméstico, durante su etapa en PSG.

Messi señaló que vivir en París no fue una elección, sino una circunstancia en su carrera.