La tajante respuesta de Colapinto sobre la polémica de su sobrepaso a Gasly en el GP de Estados Unidos: “No tiene sentido”

El piloto argentino rompió el silencio al término de la carrera en el Circuito de las Américas y manifestó su opinión al respecto.

Por Nahuel De Hoz

© GettyFranco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1.

Este domingo se llevó a cabo una nueva jornada del Campeonato de la Fórmula 1, con el desarrollo del Gran Premio de Estados Unidos que tuvo como ganador a Max Verstappen. Sin embargo, la gran polémica se dio cuando en la anteúltima vuelta Franco Colapinto sobrepasó a Pierre Gasly, a pesar de la clara orden de Alpine de mantenerse por detrás de su propio compañero hasta el final.

En primer lugar, el piloto argentino analizó su desempeño sobre la pista y reveló: “Luché con todo. Fue muy duro con la goma media. Cuando cambié las gomas por unas mejores, el auto volvió a estar más vivo, tenía el ritmo mejor e iba más rápido. Encontré un poco más el ritmo y estaba más cómodo con el auto”. Luego, agregó: “Fue un día para aprender. A trabajar para mí”.

En cuanto a la maniobra que generó mucho revuelo, Colapinto fue contundente y sentenció: “Era lo correcto”. Después, sobre esa acción que fue en contra de lo pedido por la escudería, sumó: “Me tocó cuidar la posición varias veces y yo iba mucho más rápido. Él tenía gomas mas viejas, iba un segundo más lento y era lo mejor para la situación en la que estábamos“.

Pocos segundos más tarde, Franco volvió a hacer referencia a la misma cuestión y recordó lo cerca que tenía al brasileño. “Me estaba atacando mucho y pasarlo era una forma de defender también. Si no lo pasaba a Bortoleto, nos iba a pasara los dos“. Para cerrar y no dejar ninguna duda, manifestó: “Estábamos peleando por el puesto 17 y 18, no tiene sentido pelear por estas cosas”.

Finalmente, volvió a hacer un breve análisis del desempeño de él mismo y también de su ladero Gasly. “No tuvimos ritmo. Hice un par de sobrepasos buenos, pero son carreras que si no tenés ritmo no vas para adelante”, deslizó en un mensaje encriptado hacia su equipo. De cara a la próxima carrera que será en México, Colapinto culminó: “Ojalá que sea un mejor fin de semana”.

Colapinto desobedeció a Alpine y sobrepasó a Gasly

