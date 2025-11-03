Cristiano Ronaldo fue contundente cuando le dijeron que Messi era mejor que él: “No voy a ser humilde”

A lo largo de los últimos 17 años, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi crearon una de las rivalidades más importantes de la historia del fútbol, peleando cara a cara por el Balón de Oro. Por esto, se inició el debate sobre quién era el mejor de los dos, para ser considerado como el mejor de todos los tiempos.

En una entrevista con el periodista Piers Morgan, el astro portugués que actualmente se desempeña en Al Nassr de Arabia Saudita, fue consultado sobre su opinión respecto a quién de los dos fue mejor, y no dudó en ponerse un escalón por encima del delantero de Inter Miami.

En el recorte de la entrevista que saldrá el próximo martes, se mostró el adelanto en el que Morgan le consulta a Ronaldo sobre si Messi era mejor que él. Ante esto, el ‘Bicho’ no dudó y respondió: “¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo. No quiero ser humilde”, fueron las palabras del portugués.

Fiel al estilo que lo caracterizó a lo largo de su carrera, el luso se declaró como el mejor futbolista de todos los tiempos. En la etapa final de su trayectoria, busca cumplir con el objetivo de llegar a los 1000 goles y convertirse en el primer jugador en la historia en llegar a esta marca.

Más allá de estos dichos, es de público conocimiento el respeto que Ronaldo tiene por Messi, a quien en más de una oportunidad lo elogió en diálogo con los medios. Además, tiempo atrás reveló que tienen una relación de cordialidad y que le gustaría compartir una cena con él.

El próximo martes, saldrá la primera parte de esta extensa entrevista que recorre la vida de Cristiano Ronaldo, y allí continuarán sus dichos sobre la rivalidad con Lionel Messi, con quien peleó por el Balón de Oro desde 2018 a 2023, y con quien pelea por ser el máximo goleador de la historia.

Cristiano Ronaldo le saca más de 60 goles a Messi en la carrera por los 1000

Con el doblete que convirtió en su última presentación con la camiseta de Al Nassr, Ronaldo llegó a los 952 goles como profesional, y quedó tan solo a 48 de llegar a los 1000. Con esta cifra, ya es el máximo goleador de la historia, pero busca seguir aumentando la diferencia.

Messi, por su parte, marcó un tanto en la derrota de Inter Miami ante Nashville y descontó en esta lucha. Gracias a este gol, el delantero argentino de 38 años llegó a los 891 tantos a lo largo de su trayectoria, quedando ahora a 61 del astro portugués.

