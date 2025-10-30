De más está decir los números exorbitantes que posee Cristiano Ronaldo a lo largo de su exitosa carrera. Un sinfín de títulos colectivos, muchos más logros individuales y cada vez está más cerca de alcanzar los 1.000 goles. Como si eso fuera poco, en las últimas horas hizo una confesión inesperada que impactó a todo el ambiente y tiene a su propio hijo como protagonista.

Ya conquistó 5 veces la UEFA Champions League, otras 5 ganó el Balón de Oro y su estadía en el fútbol ya es más que suficiente, habiendo marcado un antes y un después. Sin embargo, ahora reveló cuál es su máximo deseo en la recta final de su carrera y antes de anunciar su retiro como profesional. Lejos de tratarse de un premio en particular, hizo mención a un gusto esencialmente personal.

Lo cierto es que Ronaldo confesó que quiere compartir equipo con su hijo. Esta declaración dejó boquiabierto a todo el ambiente ya que nunca se había referido a esta cuestión, pero decidió romper el silencio con una frase más que contundente. “Me gustaría jugar con él”, expresó Cristiano sobre su heredero mayor en una entrevista que brindó recientemente en Arabia Saudita.

Emiliano Cassama y Cristiano Ronaldo Júnior con la selección de Portugal Sub 15. (Getty Images)

Pese a que el máximo goleador de la historia del fútbol deslizó esta frase que deja en evidencia que lo tiene como uno de los pocos objetivos que le restan por cumplir, también hizo una aclaración. “Pero está más en sus manos que en las mías“, sostuvo tirándole la pelota a su hijo. Y pensando en su propio retiro, el vigente crack de 40 años, agregó: “Algún día tendré que dejarlo”.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el atacante luso amplió su discurso al respecto. Lejos de querer diferenciarse de Cris Jr, confesó que tienen algunas similitudes en la personalidad y la reacción ante la adversidad. “Es muy competitivo, como yo cuando era pequeño. No le gusta perder y eso me encanta”, contó Ronaldo ante el micrófono de la prensa.

Publicidad

Publicidad

Cristiano Ronaldo Júnior debutó en la Selección de Portugal Sub 16

A sus 15 años, este jueves 30 de octubre Cristiano Ronaldo Júnior hizo su debut en la Selección de Portugal Sub 20 en la victoria por 2-0 ante Turquía. El ahora jugador de la cantera de Al Nassr de Arabia Saudita, ingresó en el tiempo de descuento y sumó un puñado de minutos con el combinado nacional. Este año ya había jugado y convertido para la Sub 15 del seleccionado luso.

Cristiano Ronaldo Júnior junto a sus compañeros en la selección de Portugal Sub 15. (Getty Images)

DATOS CLAVE

El protagonista Cristiano Ronaldo confesó que su “máximo deseo” es compartir equipo con su hijo mayor .

confesó que su “máximo deseo” es con su . Cristiano Ronaldo Júnior , de 15 años , debutó en la Selección de Portugal Sub 20 en la victoria 2-0 ante Turquía .

, de , debutó en la en la victoria ante . Ronaldo reveló que su hijo es “muy competitivo” y “no le gusta perder”, como él de pequeño.

Publicidad

Publicidad