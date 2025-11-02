Se fue de Boca en enero, lo anunciaron con un video de Messi y Maradona, se sacó una foto con Cristiano y ya debutó en la liga saudí

De La Boca a Arabia. Del Predio a sacarse una foto con Cristiano Ronaldo. A los 18 años tomó una fuerte decisión: armó sus valijas, se fue del club y aterrizó en Arabia Saudita. Tras algunos amistosos en su llegada y muchos partidos en los que no fue citado, empezó a alternar en el banco del Al Riyadh hasta que tuvo su chance de debutar: el 19 de octubre, Luca Ian Ramírez saltó a la cancha ante el Al-Khaleej.

El juvenil había llegado al Xeneize en el 2013 y venía dando los pasos lógicos en un club en el que para pegar el salto a la Primera hay que destacarse y mucho. No le estaba siendo nada fácil al pibe de Berazategui: en la Quinta, su categoría no había jugado de titular ningún partido durante la última temporada y sólo alternaba en el banco allí y en la Cuarta. Pero sin demasiada proyección para seguir creciendo.

Ramírez convirtió en sus primeros partidos de la Reserva de su equipo. Foto Al Riyadh.

El mediapunta estaba sin contrato en el club y dentro de los plazos para poder marcharse sin conflicto. No fue el único que tomó esa decisión en aquel momento: el lateral Isaías Rodríguez también se marchó para el mismo destino (aunque diferente club). “Nuevos desafíos” escribió en redes cuando se subió al avión. Hincha de Boca y en las Infantiles desde muy chiquito, tomó la decisión de buscar otros rumbos.

“En Boca la verdad que me siento muy bien y yo creo para todo jugador no hay nada más lindo que jugar en el club que más amas, soy hincha de Boca. Mi sueño es llegar a Primera“, le había dicho al sitio CABJ Juveniles en 2020, cuando aún jugaba en Novena.

Su presentación en el club a través de las redes sociales es un desfile de imágenes que incluyen un mapa de Argentina, el Obelisco, Lionel Messi, Diego Maradona, La Boca, La Bombonera, el asado y finalmente a Luca Ramírez, el nuevo atacante del equipo.

Los primeros goles del delantero en el fútbol saudí fueron para el equipo Sub 21 que tiene el Al Riyadh, que compite en la Jawwy Elite League U21. Allí comenzó a mostrar sus cualidades en la red. Ahora, de a poco, está empezando a sumar minutos en el equipo mayor. Le había tocado ir al banco por primera vez ante el Al Taawoun y luego nada menos que ante el Al Nassr, y no perdió la chance de tomarse una foto con Cristiano Ronaldo.

Luca cuando era delantero de la Novena. Foto cabjjuveniles

Dos fechas después, sumó sus primeros nueve minutos ante el Al Khaleej (derrota 4-1). El equipo se encuentra en el puesto 12 (son 18 equipos), a 14 puntos del puntero Al Nassr. El equipo en el que juega el exBoca nunca fue campeón

Vida de lujo

Desde que llegó a Arabia, el delantero comparte foto de la vida de lujo que lleva en Arabia. El equipo es de Riad, la ciudad capital y centro de negocios, repleta de rascacielos y edificios top. Visitas a Dubai (a casi 900 kilómetros) y a Barcelona durante el mini receso, autos, relojes. Un mundo de ostentación.

En una visita a Dubai. Foto Luca Ramírez.

En el equipo en el que juega Ramírez no hay otro latinoamericano. Comparte plantel en su mayoría con jugadores locales y algunos europeos: los franceses Yoann Barbet y Teddy Okou, el español Sergio González, el portugués Tozé y el esloveno nacionalizado canadiense Milan Borjan.

Ramírez se convirtió en otro jugador de una larga lista de futbolistas de Boca que se fueron del club, aunque en su momento no causó demasiado revuelo ya que se dio en el mismo momento en que se fueron Ezequiel Fernández, quien ejecutó la cláusula de rescisión para irse al Al Qadisiya y del juvenil Isaías Rodríguez, quien jugaba en la Reserva y por el que el club inició acciones legales en la FIFA.