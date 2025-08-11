Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol internacional

Cristiano Ronaldo sorprendió a todos y cambió de estado civil: el posteo en las redes que lo confirma

El astro portugués de 40 años tomó una drástica decisión en su vida, a días de empezar la temporada en Arabia Saudita.

Por Nahuel De Hoz

Cristiano Ronaldo, astro portugués con la camiseta de Al Nassr.
© GettyCristiano Ronaldo, astro portugués con la camiseta de Al Nassr.

Todo lo que rodea a Cristiano Ronaldo es relevante y esta decisión de último momento no iba a ser la excepción. Mientras está próximo a comenzar la temporada y el mercado de pases de Al Nassr está siendo más agresivo que nunca para continuar con el ambicioso proyecto, el astro portugués tomó una inesperada decisión que sorprendió a todo el ambiente del fútbol.

El delantero de 40 años que marcó un antes y un después en el deporte debido a su enorme cantidad de trofeos que conquistó y principalmente a los 938 goles que lleva acumulados y lo posicionan muy cerca de llegar a la marca nunca alcanzada, fue noticia por algo que ocurrió del otro lado de la línea de cal y nada tiene que ver con lo que sucede dentro del campo de juego.

Lo cierto es que Cristiano Ronaldo le propuso casamiento a Georgina Rodríguez. A través de un posteo, la argentina hizo público el pedido del mítico futbolista durante la jornada del lunes 11 de agosto. De esta manera y como suele decirse, el atacante luso abandonará el equipo de los solteros y solo es cuestión de tiempo para que pase a integrar el elenco de los casados.

En su cuenta personal de Instagram, Georgina subió una publicación más que elocuente. “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió junto a una imagen de ambas manos y en la de ella un anillo que deslumbra y capta la atención debido a la lujosidad. Fue así como la futura esposa de CR7 anunció mediáticamente cuál será el próximo paso de la reconocida pareja.

Se conocieron a finales de 2016, cuando Cristiano asistió a un local de Gucci, donde ella trabajaba como asistente de ventas. Según reveló Georgina en una entrevista, volvieron a coincidir en un evento de moda y empezó el romance en secreto. A principios de 2017 salió a la luz, debido a que lo acompañó a la ceremonia de los FIFA The Best Awards, donde él ganó el premio.

Ese mismo año nació Alana Martina, la primera hija en común entre ambos. Sin embargo, Ronaldo ya era padre de Cristiano Júnior y de los gemelos Eva y Mateo, nacidos por estación subrogada. En 2021 anunciaron que tendrían mellizos y fue allí cuando Georgina dio a luz a Bella Esmeralda únicamente, ya que Ángel falleció antes de nacer. Ahora, un nuevo episodio en la pareja.

Publicidad
Hristo Stoichkov avisó quién debe quedarse con el Balón de Oro: “A ver si se lo puedo entregar yo”

ver también

Hristo Stoichkov avisó quién debe quedarse con el Balón de Oro: “A ver si se lo puedo entregar yo”

Mientras Mohamed Salah gana 27.5 millones en Liverpool, esto cobra Lamine Yamal en Barcelona

ver también

Mientras Mohamed Salah gana 27.5 millones en Liverpool, esto cobra Lamine Yamal en Barcelona

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

¿River estaba mejor con Demichelis? Con Gallardo, se olvidó de lo que es ser campeón

mgrosman
chicho grosman

Marcos Rojo rescindió en Boca y será nuevo jugador de Racing para jugar la Copa Libertadores

ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

Lee también
¿River estaba mejor con Demichelis? Con Gallardo, se olvidó de lo que es ser campeón
River Plate

¿River estaba mejor con Demichelis? Con Gallardo, se olvidó de lo que es ser campeón

Mientras sigue relegado en Boca, Carlos Palacios sorprendió con su nuevo trabajo: ahora es modelo
Boca Juniors

Mientras sigue relegado en Boca, Carlos Palacios sorprendió con su nuevo trabajo: ahora es modelo

Paso a paso, cómo inscribirse para ser voluntario en el Mundial 2026 y cuáles son los grandes beneficios
Fútbol Internacional

Paso a paso, cómo inscribirse para ser voluntario en el Mundial 2026 y cuáles son los grandes beneficios

La amenaza de Garnacho a Manchester United con Chelsea a la expectativa
Fútbol europeo

La amenaza de Garnacho a Manchester United con Chelsea a la expectativa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo