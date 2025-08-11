Todo lo que rodea a Cristiano Ronaldo es relevante y esta decisión de último momento no iba a ser la excepción. Mientras está próximo a comenzar la temporada y el mercado de pases de Al Nassr está siendo más agresivo que nunca para continuar con el ambicioso proyecto, el astro portugués tomó una inesperada decisión que sorprendió a todo el ambiente del fútbol.

El delantero de 40 años que marcó un antes y un después en el deporte debido a su enorme cantidad de trofeos que conquistó y principalmente a los 938 goles que lleva acumulados y lo posicionan muy cerca de llegar a la marca nunca alcanzada, fue noticia por algo que ocurrió del otro lado de la línea de cal y nada tiene que ver con lo que sucede dentro del campo de juego.

Lo cierto es que Cristiano Ronaldo le propuso casamiento a Georgina Rodríguez. A través de un posteo, la argentina hizo público el pedido del mítico futbolista durante la jornada del lunes 11 de agosto. De esta manera y como suele decirse, el atacante luso abandonará el equipo de los solteros y solo es cuestión de tiempo para que pase a integrar el elenco de los casados.

En su cuenta personal de Instagram, Georgina subió una publicación más que elocuente. “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió junto a una imagen de ambas manos y en la de ella un anillo que deslumbra y capta la atención debido a la lujosidad. Fue así como la futura esposa de CR7 anunció mediáticamente cuál será el próximo paso de la reconocida pareja.

Se conocieron a finales de 2016, cuando Cristiano asistió a un local de Gucci, donde ella trabajaba como asistente de ventas. Según reveló Georgina en una entrevista, volvieron a coincidir en un evento de moda y empezó el romance en secreto. A principios de 2017 salió a la luz, debido a que lo acompañó a la ceremonia de los FIFA The Best Awards, donde él ganó el premio.

Ese mismo año nació Alana Martina, la primera hija en común entre ambos. Sin embargo, Ronaldo ya era padre de Cristiano Júnior y de los gemelos Eva y Mateo, nacidos por estación subrogada. En 2021 anunciaron que tendrían mellizos y fue allí cuando Georgina dio a luz a Bella Esmeralda únicamente, ya que Ángel falleció antes de nacer. Ahora, un nuevo episodio en la pareja.

Publicidad

Publicidad

ver también Hristo Stoichkov avisó quién debe quedarse con el Balón de Oro: “A ver si se lo puedo entregar yo”