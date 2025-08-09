Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol internacional

Mientras Mohamed Salah gana 27.5 millones en Liverpool, esto cobra Lamine Yamal en Barcelona

Ya se conoce con exactitud el salario del delantero egipcio y ahora se reveló el sueldo que percibe la joven estrella española.

Por Nahuel De Hoz

Lamine Yamal, el joven delantero español de Barcelona. (Getty Images)
© GettyLamine Yamal, el joven delantero español de Barcelona. (Getty Images)

El mundo del deporte sufrió una fuerte modificación en el último tiempo. Tal como ocurre en todas las disciplinas, pero aún más en la elite de cada una de ellas, el fútbol tuvo un salto importante en los ingresos financieros. Por acumulación de diversos motivos, como la globalización, patrocinios y la televisación, los beneficios económicos incrementaron sustancialmente.

Como no podía ser de otra manera, las principales figuras de la actualidad están involucradas. Mohamed Salah es indiscutidamente el mejor futbolista de Liverpool y también el que más aportó durante la última temporada, mientras que Lamine Yamal se encargó de demostrar que está a la altura de un equipo como Barcelona, a pesar de que acaba de cumplir 18 años.

Lo cierto es que ya se sabe con exactitud el sueldo que percibe el talentoso africano que marcó un antes y un después en la Premier League. Salah recibe 27.560.832 dólares de manera anualizada, según el contrato actual que tiene en la institución británica, lo que lo convierte en uno de los mejores pagos de toda la liga inglesa pero también entre la elite europea.

Sin embargo, ahora se reveló cuál es el monto que obtiene el chico sensación que deslumbra desde su tremenda irrupción en el conjunto catalán y en la Selección de España. Yamal gana 31.274.386 dólares por temporada desde que renovó y extendió su vínculo, que incluyó una importante mejora salarial debido a que anteriormente mantenía un contrato como juvenil por su corta edad.

Mohamed Salah y Lamine Yamal, máximas estrellas de Liverpool y Barcelona. (Getty Images)

Mohamed Salah y Lamine Yamal, máximas estrellas de Liverpool y Barcelona. (Getty Images)

Lo que sí vale la pena destacar es que este convenio tiene una particularidad. A diferencia de Mo, el Golden Boy cuenta con una diferenciación entre su sueldo base (19.244.888 dólares) y el bonus (12.029.498 dólares). Ese salto entre uno y otro, se da a través de objetivos sumamente sencillos de conseguir, por lo que se contabiliza la totalidad de las cifras mencionadas anteriormente.

Publicidad

Salah y Yamal, candidatos al Balón de Oro

Es una obviedad decir que ambos están entre los principales aspirantes al Balón de Oro por lo que consiguieron durante la temporada 2024/25. En Liverpool, Salah disputó 52 partidos oficiales en los que convirtió 34 goles y repartió 23 asistencias. Al mismo tiempo, en Barcelona, Yamal jugó 55 encuentros formales y consiguió anotar 18 tantos y 25 habilitaciones.

Mientras se define su futuro, Dibu Martínez fue suplente en Aston Villa y recibió silbidos de un equipo rival en Francia

ver también

Mientras se define su futuro, Dibu Martínez fue suplente en Aston Villa y recibió silbidos de un equipo rival en Francia

Mientras Esteban Ocon ganaba 5 millones en Alpine, esto cobra Pierre Gasly como compañero de Franco Colapinto

ver también

Mientras Esteban Ocon ganaba 5 millones en Alpine, esto cobra Pierre Gasly como compañero de Franco Colapinto

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

Marcos Rojo rescindió en Boca y será nuevo jugador de Racing para jugar la Copa Libertadores

ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

jpasman
toti pasman

¿Quiénes somos para decirle a De Paul donde tiene que jugar? Si quiere ser feliz en Inter Miami y con Messi, lo banco

Lee también
El mejor futbolista de la historia, según Pedri: “Lo cambiaba todo”
Fútbol Internacional

El mejor futbolista de la historia, según Pedri: “Lo cambiaba todo”

Gerrard sentenció que un antiguo ganador del Balón de Oro fue mejor que Lamine Yamal y Mbappé
Fútbol Internacional

Gerrard sentenció que un antiguo ganador del Balón de Oro fue mejor que Lamine Yamal y Mbappé

Vitinha eligió a Ousmane Dembélé como el ganador del Balón de Oro
Fútbol Internacional

Vitinha eligió a Ousmane Dembélé como el ganador del Balón de Oro

Cómo quedó la tabla anual tras los empates de Boca y River
Fútbol Argentino

Cómo quedó la tabla anual tras los empates de Boca y River

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo