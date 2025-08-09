Mientras Mohamed Salah gana 27.5 millones en Liverpool, esto cobra Lamine Yamal en Barcelona

El mundo del deporte sufrió una fuerte modificación en el último tiempo. Tal como ocurre en todas las disciplinas, pero aún más en la elite de cada una de ellas, el fútbol tuvo un salto importante en los ingresos financieros. Por acumulación de diversos motivos, como la globalización, patrocinios y la televisación, los beneficios económicos incrementaron sustancialmente.

Como no podía ser de otra manera, las principales figuras de la actualidad están involucradas. Mohamed Salah es indiscutidamente el mejor futbolista de Liverpool y también el que más aportó durante la última temporada, mientras que Lamine Yamal se encargó de demostrar que está a la altura de un equipo como Barcelona, a pesar de que acaba de cumplir 18 años.

Lo cierto es que ya se sabe con exactitud el sueldo que percibe el talentoso africano que marcó un antes y un después en la Premier League. Salah recibe 27.560.832 dólares de manera anualizada, según el contrato actual que tiene en la institución británica, lo que lo convierte en uno de los mejores pagos de toda la liga inglesa pero también entre la elite europea.

Sin embargo, ahora se reveló cuál es el monto que obtiene el chico sensación que deslumbra desde su tremenda irrupción en el conjunto catalán y en la Selección de España. Yamal gana 31.274.386 dólares por temporada desde que renovó y extendió su vínculo, que incluyó una importante mejora salarial debido a que anteriormente mantenía un contrato como juvenil por su corta edad.

Mohamed Salah y Lamine Yamal, máximas estrellas de Liverpool y Barcelona. (Getty Images)

Lo que sí vale la pena destacar es que este convenio tiene una particularidad. A diferencia de Mo, el Golden Boy cuenta con una diferenciación entre su sueldo base (19.244.888 dólares) y el bonus (12.029.498 dólares). Ese salto entre uno y otro, se da a través de objetivos sumamente sencillos de conseguir, por lo que se contabiliza la totalidad de las cifras mencionadas anteriormente.

Salah y Yamal, candidatos al Balón de Oro

Es una obviedad decir que ambos están entre los principales aspirantes al Balón de Oro por lo que consiguieron durante la temporada 2024/25. En Liverpool, Salah disputó 52 partidos oficiales en los que convirtió 34 goles y repartió 23 asistencias. Al mismo tiempo, en Barcelona, Yamal jugó 55 encuentros formales y consiguió anotar 18 tantos y 25 habilitaciones.

