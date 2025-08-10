Hristo Stoichkov avisó quién debe quedarse con el Balón de Oro: “A ver si se lo puedo entregar yo”

En el mundo del fútbol hay personalidades destacadas que tienen una palabra importante, pero por encima de ellas están las verdaderas voces autorizadas. Ese es el caso de Hristo Stoichkov, el mítico delantero de Bulgaria que marcó un antes y un después en la historia debido a sus goles en la elite. Además, como si eso no alcanzara, también fue el ganador del Balón de Oro 1994.

Ahora, en vísperas de una nueva entrega del galardón que determina al mejor futbolista del mundo durante la última temporada, el ex atacante que brilló Barcelona y la selección de su país se encargó de romper el silencio y dejó bien en claro cuál es su postura sobre los máximos candidatos que pelean cabeza a cabeza por quedarse con el premio de la revista France Football.

Lo cierto es que el nacido en Plovdiv se refirió a la ceremonia que se llevará a cabo el próximo lunes 22 de septiembre, fecha muy similar a la que se realiza todos los años. En referencia a una posible inclusión de otros aspirantes, descartó la posibilidad y, sin titubear, Stoichkov declaró: “Hay dos favoritos muy claros para el Balón de Oro: Lamine Yamal y Ousmane Dembélé“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el mítico búlgaro amplió su discurso al respecto de un ganador. Además de confirmar su presencia durante la ceremonia del galardón, Hristo se la jugó por uno de ellos. “Supongo que la Champions pesa mucho pero… A ver si se lo puedo entregar a Lamine”, sentenció de manera contundente en las últimas horas.

Lamine Yamal, máxima estrella de Barcelona y España. (Getty Images)

Lo cierto es que lo hecho por el juvenil del conjunto catalán lo convierte en un verdadero candidato al premio y más aún por haberlo hecho con solamente 17 años (ya cumplió 18). Pese a su corta edad, el español fue una pieza fundamental en el armado de Hansi Flick y fue determinante en cada uno de los certámenes que disputó el elenco blaugrana a lo largo de la temporada 2024/25.

El goleador oriundo de Bulgaria conquistó 15 títulos en Barcelona, por lo que tiene un real conocimiento de la institución. Además, con la selección de su nación disputó las Copas del Mundo de 1994 y 1998, siendo que en la primera de ellas fue el máximo artillero con 6 goles, un dato determinante para luego quedarse con el Balón de Oro que se entregó ese mismo año.

En cuanto a lo que podría conseguir el equipo que comanda tácticamente Flick y lidera desde dentro del campo de juego Yamal, Stoichkov realizó un pálpito. “Creo que podemos ganar la Liga, la Champions ya es diferente“, soltó en primer lugar. Y pocos segundos después, añadió: “Aunque es pronto para comparar lo que estamos viendo con lo de la pasada temporada”.

