En el Estadio Gigante de Arroyito, por la octava fecha del Torneo Clausura, Rosario Central recibe a Boca en un duelo de equipos que buscan acomodarse tanto en los primeros puestos de su grupo como también en la tabla anual. El partido comienza a las 17.30, será dirigido por Facundo Tello y podrá verse en vivo a través de TNT Sports.
Torneo Clausura
Rosario Central vs. Boca por el Torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones
El Canalla y el Xeneize se ven las caras en Arroyito por la octava fecha del Clausura.
Así llega Rosario Central a este partido
El Canalla llega sexto en su grupo con 10 unidades, producto de 2 victorias y 4 empates en seis presentaciones. En su último partido iba igualando 0 a 0 con Sarmiento de Junín, pero el encuentro se suspendió en el entretiempo por lluvias.
