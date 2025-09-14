Rosario Central vs. Boca por el Torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

El Canalla llega sexto en su grupo con 10 unidades, producto de 2 victorias y 4 empates en seis presentaciones. En su último partido iba igualando 0 a 0 con Sarmiento de Junín, pero el encuentro se suspendió en el entretiempo por lluvias.

En el Estadio Gigante de Arroyito, por la octava fecha del Torneo Clausura, Rosario Central recibe a Boca en un duelo de equipos que buscan acomodarse tanto en los primeros puestos de su grupo como también en la tabla anual. El partido comienza a las 17.30, será dirigido por Facundo Tello y podrá verse en vivo a través de TNT Sports.