Leo Messi quiso picar un penal, lo erró de manera insólita y Charlotte se puso en ventaja ante Inter Miami

Este sábado y por una nueva jornada de la Major League Soccer, Inter Miami se enfrentó a Charlotte FC para empezar a diagramar el orden en la tabla de posiciones de cara a los playoffs. Y como no podía ser de otra manera, Lionel Messi fue el máximo protagonista de un suceso muy pocas veces visto. Sin embargo, esta vez no fue algo positivo sino que todo lo contrario.

Después de una primera media hora en la que no abundaba el peligro cerca de los arcos de cada uno de los equipos, Las Garzas consiguieron una inmejorable ocasión: le cometieron penal al astro argentino. Aunque en primera instancia el árbitro no lo sancionó, tras ir a revisarlo a la cabina del VAR dio marcha atrás y señaló el punto desde los 12 pasos para los de Florida.

Leo agarró la pelota, enfiló hacia ella y remató pero no convirtió. Es que Messi la picó, el arquero se quedó parado y contuvo el disparo. De esta manera, el guardameta de Charlotte le ganó el duelo individual al capitán de Inter Miami y mantuvo su arco en cero, al menos de forma momentánea, ni más ni menos que ante uno de los mejores jugadores de la historia -sino el mejor-.

No solo eso, sino que la historia tuvo un nuevo episodio: inmediatamente después del penal, Charlotte convirtió el 1-0. En un contraataque excelentemente manejado por la banda derecha, se envió un centro que cruzó buena parte del área y fue Idan Toklomaty el que se encargó de mandar el balón al fondo de la red, ante un Oscar Ustari que poco pudo hacer.

