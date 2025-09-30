Es tendencia:
Del retiro joven y ser ídolo del PSG a incursionar en la gestión de clubes de FIFA: qué fue de la vida de Javier Pastore

El 'Flaco' se retiró a fines de 2024 y desde allí no se involucró en ningún club. Actualmente, está realizando cursos de FIFA.

Javier Pastore, ex jugador argentino.
A fines de 2024, Javier Pastore, quien se desempeñaba en el Qatar SC, anunció su retiro temprano del fútbol profesional a los 35 años, debido a las lesiones que lo tuvieron a maltraer a lo largo de su carrera, y que le generaron dolores constante de cadera para vivir en el día a día. 

Talleres, Huracán, Palermo, PSG, club en el que es ídolo, Roma, Elche y Qatar SC fueron los equipos en los que jugó el ‘Flaco’ a lo largo de su carrera, en la que también fue convocado para la Selección Argentina, con la que jugó el Mundial 2010 y participó en tres Copa América. 

Ahora, alejado del fútbol a casi un año de su retiro como profesional, Pastore continúa metido en el mundo del deporte, aunque no ejerce en ningún club. Ser entrenador no está en sus planes, sino que busca trabajar en el futuro desde el lado dirigencial o en el rol de mánager. 

En su participación en el vlog de Agustín Creevy sobre el clásico entre Atlético de Madrid y Real Madrid, el ‘Flaco’ dio más detalles respecto a su presente al comentar que está capacitándose con cursos realizados con la FIFA para iniciar su nuevo camino en el mundo del fútbol. 

Javier Pastore en su paso por PSG. (Getty).

“Estoy viviendo en Madrid desde hace dos años. Por ahora no estoy haciendo nada, estoy haciendo unos cursos de FIFA, de gestión de clubes, viendo en qué mundo me meto en el deporte”, comentó Pastore en diálogo con el ex jugador de Rugby en Los Pumas. 

Además, explicó que no extraña ser futbolista profesional: “Jugar al fútbol no lo extraño, lo que sí se extraña es salir a la cancha y ver esto (por el marco en el clásico entre Atlético y Real Madrid), sentir toda esta sensación. Después jugar y eso no. El día a día se me hizo pesado por los dolores de cadera”. 

El paso de Javier Pastore por el PSG

Luego de un exitoso paso por el Palermo de Italia, a mediados de 2011 Pastore fue fichado por el PSG, club en el que jugó durante 7 temporadas, hasta que se marchó a mediados de 2018, con la consagración de la Copa de Francia tras vencer en la final a Les Herbiers VF por 2 a 0. 

Durante este paso por el elenco francés, el ‘Flaco’ disputó un total de 269 partidos, en los que convirtió 45 goles y aportó 61 asistencias. Además, recibió 17 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 17263 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, logró consagrarse campeón de 19 títulos a nivel local: 5 Ligue 1, 5 Supercopa de Francia, 5 Copa de la Liga de Francia y 4 Copa de Francia. 

