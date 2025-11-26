Es tendencia:
Ex River y Selección Argentina sufrió grave accidente doméstico y se perderá la Liguilla

Lucas Ocampos recibió un llamado en el que se le informó que su hija precisaba de su auxilio. En la desesperación, salió de apuro y sufrió un accidente.

Germán Carrara

Lucas Ocampos tuvo un accidente con un scooter y se fracturó la muñeca, razón por la que se perderá el Rayados de Monterrey vs. América.
Lucas Ocampos tuvo un accidente con un scooter y se fracturó la muñeca, razón por la que se perderá el Rayados de Monterrey vs. América.

Lucas Ocampos fue protagonista de un hecho que le costará perderse lo que le resta del año a su equipo, los Rayados de Monterrey. Sin embargo, por los detalles de lo sucedido, la sacó bastante barata. Resulta que su mujer lo llamó en la tarde del martes 25 de noviembre para informarle que una de sus hijas había sufrido un accidente en plena clase de equitación.

Según cuenta el periodista mexicano Willie González, la niña estaba disfrutando de un momento en el Club Hípico en la zona de Sierra Alta de la ciudad de Monterrey, cuando padeció una caída del caballo que montaba. Ante la descripción de la secuencia, el exfutbolista de River y de la Selección Argentina salió de urgencia con la intención de socorrer a su familia.

En un primer momento -siempre con base en la versión difundida por la fuente mencionada-, Lucas Ocampos intentó trasladarse con su auto eléctrico, pero estaba falto de batería, por lo que optó por un scooter, la otra alternativa que tenía a mano en ese entonces para reencontrarse con su hija.

No obstante, nunca pudo llegar al destino que tan solo estaba a 700 metros de su residencia. Sucedió que, en pleno camino, no pudo controlar la velocidad en una pendiente. El descenso abrupto del sendero se convirtió en su perdición. Incapaz de modular la velocidad, el atacante perdió el equilibrio, tropezó de forma violenta y se precipitó al suelo. Se golpeó la cabeza y el impacto lo dejó inconsciente, sumado a una fractura de muñeca y un notorio hematoma en el pómulo.

De inmediato, Ocampos fue trasladado a un hospital cercano en donde se confirmó el diagnóstico, que horas más tarde fue reportado por el Club de Fútbol Monterrey: ”El jugador Lucas Ocampos sufrió una fractura de radio en la muñeca derecha debido a un percance al atender una emergencia familiar. El jugador será sometido a una cirugía y su reincorporación estará sujeta a la evolución de la lesión”.

Por cierto, para tranquilidad del jugador y de su familia, su hija está fuera de peligro. Por lo tanto, solo le queda enfocarse en la recuperación de su lesión luego de una situación que, por fortuna, dentro de todo, solo quedará como una desagradable anécdota.

Lucas Ocampos se perderá la Liguilla de la Liga MX

La drástica medida de Stefano Di Carlo con los jugadores de River luego de cerrar el 2025 con un nuevo fracaso

El consejo que el astrólogo de Boca le dio a Gallardo en medio del caos de River: "Urgente"

Por estas horas los Rayados de Monterrey se están preparando para el choque de ida de los Cuartos de Final de Torneo Apertura 2025 de la Liga MX que deben disputar ante las Águilas del América en el Estadio BBVA este miércoles 26 de noviembre por la noche. La vuelta se llevará a cabo la próxima semana en el Estadio Azteca. Claramente, en ninguno de los dos compromisos, el entrenador Domènec Torrent Font podrá contar con Luca Ocampos.

En síntesis

  • Lucas Ocampos sufrió una fractura de radio en la muñeca derecha tras un accidente doméstico.
  • El jugador de Rayados de Monterrey se lesionó al caer de un scooter mientras iba a auxiliar a su hija.
  • La lesión dejará a Lucas Ocampos fuera de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
Germán Carrara

toti pasman

german garcía grova

