El mejor futbolista de la historia, según Jordi Alba: “Jamás lo hubiese imaginado”

Una vez que finalice la temporada con Inter Miami, deseoso de poder ayudar al club a conquistar por primera vez el título de campeón de la MLS, Jordi Alba pondrá fin a una exitosa carrera como futbolista profesional que le reportó 22 títulos y varias distinciones individuales.

Quien ya empezó a lamentar la despedida del futbolista español de 36 años es Lionel Messi, con quien compartió nueve temporadas en Barcelona y al que se reencontró en Estados Unidos para seguir dando forma a una de las mejores sociedades de la última década.

Para Jordi Alba también fue un privilegio poder haber jugado durante tantos años junto al que considera el mejor futbolista de todos los tiempos, algo que dejó en claro durante la entrevista que concedió al diario Sport: “Obvio que ha sido clave para mí. Jamás hubiese imaginado jugar con el mejor de la historia, ni tener esa conexión que tenemos en el campo”, señaló.

Y agregó: “Para mí ha sido un privilegio. He jugado prácticamente toda mi carrera con él. Y nos seguimos entendiendo. Para mí es un orgullo haber jugado con los mejores del mundo. E incluido Leo, que para mí es el mejor jugador de la historia. Y a entenderse así también con un jugador así, para mí ha sido fundamental a lo largo de mi carrera”.

En diciembre llegará a su fin la sociedad de Jordi Alba y Lionel Messi. (Getty).

Jordi Alba aseguró que haber tenido la posibilidad de jugar no solo con Lionel Messi sino también junto a otros de los mejores jugadores del mundo lo llevaron a él también a mejorar como profesional. Además, no dudó al confirmar que será el sentido de competencia que comparte con esos otros futbolistas lo que más extrañará con el retiro.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué decidió retirarse Jordi Alba?

El futbolista español se explayó en la entrevista con el diario Sport sobre las razones que lo llevaron a decidir poner fin a su carrera a poco tiempo de renovar su vínculo con Inter Miami. “A principio de año empecé a notar sensaciones que no había notado antes. Es una decisión meditada, con mucha convicción. También me da pena porque es algo que he hecho desde los cuatro años, pero también me hubiese dado pena dentro de cuatro o cinco años. Creo que es el momento oportuno, pese a que físicamente me encuentro bien“, señaló.

Y continuó: “También estoy metido en un nuevo proyecto que me motivaba más. En el club estoy muy bien, en Miami también a nivel familiar, pero se hecha mucho de menos Barcelona. A nivel personal y deportivo estaba bien, pero ya estaba pensando también en otras cosas, en otros proyectos que me hacían mucha ilusión”.