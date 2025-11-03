No mencionó a Messi, Cristiano Ronaldo ni Pelé: los llamativos 5 mejores jugadores de la historia para Luka Modric

Pocas dudas caben que Luka Modric se encuentra entre los mejores mediocampistas de la historia del fútbol. A sus 40 años, sigue deslumbrando con la camiseta del Milan, pero, al igual que cualquier aficionado, también tiene sus propios referentes. En ese sentido, el capitán de Croacia reveló quiénes son los mejores cinco futbolistas de todos los tiempos, una selección que no tardó en responder y que tampoco demoró en viralizarse por sus sorpresivas omisiones.

Consultado por el popular youtuber español, The Real Yesus, directamente sobre sus elegidos, el ídolo del Real Madrid no dudó en comenzar su lista con lo que parece ser su podio indiscutido: Diego Maradona, Ronaldo Nazario y Francesco Totti. Sí, dice presente el inoxidable delantero italiano, pocas veces incluido por otras figuras en preguntas de esta índole.

Sin embargo, fue al completar los dos últimos cupos cuando el listado tomó un giro profundamente personal, dejando en claro que para Modric, el afecto y la trayectoria personal valen más que las estadísticas. Es que el croata incluyó en su ranking a Zvonimir Boban, a quien citó explícitamente como su “ídolo de la infancia“, y a Zinedine Zidane para cerrar el quinteto.

Vale recordar que Boban es una leyenda del fútbol croata, recordado por su paso por Milan y por haber sido el capitán de la selección que alcanzó el tercer puesto en el Mundial de Francia 1998. Su inclusión subraya el fuerte componente emocional que Modric a sus referentes formativos, como también puede entenderse la inclusión de Zizou como un guiño para quien fue su entrenador durante sus mejores años en Madrid.

Al margen que el ranking incluye grandes nombres y se ve condicionado por gustos personales, la lista no pasó por alto grandes a ausencias. Es el caso de Pelé, y lo que resulta aún más llamativo, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los dos gigantes contemporáneos al croata. La exclusión del portugués, quien fue su compañero y socio ofensivo durante años, es quizás la mayor sorpresa.

La razón que explica la preferencia de Modric por Maradona antes que Messi

En base al valor que Modric le asignó a los referentes de su juventud para el armado del ranking es como puede entenderse la inclusión de Maradona y la omisión de Messi. De todas formas, existe un antecedente reciente que puede explicar el criterio utilizado por el croata. Es que, allá por 2022, ya había manifestado su predilección por el Diego. “Maradona es el más grande. Con Messi son los más grandes, pero Diego es Diego”, sentenció aquella vez, haciendo una sutil diferencia entre ambos, pero que parece ser lo suficientemente grande para dejar al rosarino fuera de su Top 5.

Esta postura se ratificó en 2024, cuando un periodista de ESPN, Fran Canepa, le obsequió una camiseta de Maradona del Mundial 1994, a lo que Modric reaccionó emocionado: “Es una alegría tener esta camiseta, Diego es el más grande y me emocionaste, gracias“. Esto deja claro que, en la eterna disyuntiva del fútbol argentino, Modric se inclina por el astro nacido en Fiorito.

