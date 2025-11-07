FIFA adelanta la fecha de la Finalissima entre Argentina y España

No solo en Argentina y en España hay gran expectativa por el título que los pondrá cara a cara en la previa del Mundial de 2026. El hecho de ver enfrentarse a los últimos campeones de Copa América y Eurocopa, con el agregado del enfrentamiento entre la leyenda de Lionel Messi y un Lamine Yamal que desde su aparición promete ser su sucesor en Barcelona, extiende ese entusiasmo entre los fanáticos de todo el planeta.

La Finalissima en la que el equipo que conduce Lionel Scaloni defenderá el título conquistado ante Italia previo a la Copa del Mundo de Qatar no ha sido sencilla de ubicar en el calendario de selecciones por los compromisos oficiales que han tenido que ir cumpliendo sus dos contendientes a un lado y el otro del Atlántico. Sin embargo, en Europa habían confirmado que la misma iba a disputarse en la Fecha FIFA de marzo, más precisamente el sábado 28.

Con el estadio de Lusail, en Doha, donde la Selección Argentina se coronó campeona mundial por tercera vez en su historia, como sede elegida, el máximo organismo rector del fútbol había decidido en las últimas horas un cambio de fecha según se avanzó desde el diario español Marca. Se trata solo de adelantar un día el partido, por lo que se disputaría el viernes 27 de marzo.

Sigue habiendo, de todos modos, una posibilidad de que La Finalissima deba postergarse y tiene que ver con que en la presente doble fecha de Eliminatorias UEFA España no logre asegurar su clasificación directa al Mundial de 2026 y deba jugar un repechaje.

Argentina le ganó la Finalissima a Italia en junio de 2022. (Getty).

Esa alternativa es de todos modos improbable, porque el equipo que conduce Luis De La Fuente debería ser segundo de su grupo para que así suceda y hoy se encuentra como líder del Grupo E con 3 puntos de ventaja sobre Turquía, teniendo que enfrentarla como local en el cierre de la fecha, previo a haber visitado a Georgia.

España y Argentina buscan amistosos para marzo

Más allá de la posibilidad concreta de tener que enfrentarse en La Finalissima, las selecciones de España y Argentina buscan cerrar un partido amistoso extra para la Fecha FIFA de marzo que marcará el tramo final de la preparación rumbo al Mundial de 2026.

En el caso de España, estarían avanzadas las negociaciones para medirse en Doha al seleccionado local, Qatar, mientras que a Argentina le surgió la posibilidad de medir fuerzas con Argelia, seleccionado africano que también tiene asegurado el boleto a la próxima Copa del Mundo.

