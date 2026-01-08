Boca sigue sin sumar refuerzos en este mercado de pases, y el público xeneize empieza a impacientarse poco a poco con la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme. En un año donde el equipo de la Ribera vuelve a la Copa Libertadores tras dos temporadas afuera, la necesidad de llegar a la séptima en 2026 se volvió total para todo el Mundo Boca.

La realidad es que el equipo comandado por Claudio Úbeda tiene negociaciones con jugadores como Marino Hinestroza, Alexis Cuello y han mostrado interés por Gastón Hernández y otros tantos futbolistas mundanos para sumar al plantel. Si Riquelme realmente quiere romper el mercado, e ilusionar a Boca con ganar la Libertadores de este año, el refuerzo es uno solo: Thiago Almada.

El enganche fue considerado transferible en Atlético de Madrid a pesar de haber llegado hace seis meses, debido a que no encajó en el sistema del Cholo Simeone y sumó muy pocos minutos en cancha (16 partidos de 27 posibles).

Según trascendió en España, el Colchonero pide 20 millones de dólares por el 50% de su pase, algo que es excesivo para el fútbol argentino, pero sería un refuerzo ideal para un Boca que sueña con ganar la séptima.

El propio Riquelme es, a día de hoy, la compra más cara que hizo Boca en su historia, cuando en 2007 se pagó 14 millones por su regreso desde Europa. Y Alan Velasco lo sigue luego de que JRR pagara 10 millones por su ficha. Adquirir a Almada supondría el doble del mayor traspaso en la gestión del Torero, y la más alta de todos los tiempos para todo el fútbol argentino.

A pesar del costo, es el salto de jerarquía que necesita Boca para sumar a su plantel. Así como sucedió con Leandro Paredes a mediados del 2025, es momento de que Riquelme sacuda el mercado sudamericano y pida las condiciones necesarias a Simeone para que le dé salida a Thiago.

Almada ha tenido contactos con Román de manera constante. Hablan de fútbol, de la vida y de los deseos del presidente de Boca de contar con él. Es una obviedad decir que Riquelme lo quiere y que el Guayo ha hecho una extensa cantidad de guiños al Xeneize durante su carrera.

Ni Hinestroza, ni Alexis Cuello, ni Gastón Hernández, ni Ascacíbar, ni Alan Lescano, ni Chimy Ávila, ni Felipe Loyola e incluso ni Paulo Dybala. Si Boca quiere ganar la Copa Libertadores, JRR tiene que romper el chanchito como nunca, y sacar a Almada del Atlético por los 20 palos que piden. No duermás, Román: el único refuerzo para Boca en 2026 tiene que ser Thiago Almada.