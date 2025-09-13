Es tendencia:
Fue capitán y campeón del mundo con Brasil, se quemó el 18% de su cuerpo en un incendio y rompió el silencio tras cuatro meses: “Solo recuerdo las llamas”

Lucio reapareció públicamente para dar detalles de su etapa de recuperación del incidente que sufrió en la casa de un amigo y lo hizo temer por su vida.

Por Bruno Carbajo

© GettyLucio, jugador de época en la Selección de Brasil.

Fue capitán de Brasil, levantó la Copa del Mundo en 2002, capitaneó a la Verdeamarela en Sudáfrica 2010 y, durante años, fue uno de los defensores más imponentes del planeta. Lucio, con su porte de líder en la última línea, fue un nombre grabado en los últimos años del fútbol. Sin embargo, a sus 47 años, debió afrontar un capítulo tan difícil como inesperado: sobrevivir a un incendio que lo dejó con el 18% de su cuerpo quemado.

Cuatro meses después de aquel episodio, el exdefensor reapareció públicamente y decidió romper el silencio. En diálogo con La Gazzetta d’Italia, contó con crudeza el calvario que atravesó. “Estoy aquí para contarlo, Dios me dio una segunda mitad de partido”, expresó.

El accidente ocurrió en la casa de un amigo, en Brasil, días después de haber celebrado su cumpleaños número 47. “En un momento dado, la chimenea se apagó y, por desgracia, un amigo intentando reavivar el fuego le echó una lata de alcohol encima y fue entonces cuando se produjo la explosión. Solo recuerdo las llamas en la cara, los brazos y las piernas. Mi esposa resultó ilesa y en ese momento me tiré a la piscina”, relató. El exdefensor pasó 20 días internado y atravesó operaciones dolorosas para extraer tejido dañado.

Dormir era imposible por el dolor, nunca había pasado tanto tiempo en el hospital”, reconoció. La recuperación incluyó tratamientos de piel, vendajes específicos y sesiones de control constante. “Todavía me faltan algunos meses para recuperarme al 100%, pero puedo decir que lo más difícil quedó atrás. Fue un verdadero trauma, las quemaduras son lesiones muy difíciles de tratar, tanto físicas como mentales”, agregó el excapitán de la Selección brasileña.

Lucio, referente en defensa durante la primera década del siglo (Getty Images).

Más allá del duro presente, su historia futbolística lo sigue acompañando. Tras comenzar en el Guará y dar el salto en Inter de Porto Alegre, se convirtió en símbolo del Bayern Múnich, donde ganó ocho títulos. En 2009 se mudó al Inter de Milán, con quien conquistó cuatro trofeos, incluida la Champions League de 2010 bajo la conducción de José Mourinho. Luego sumó capítulos en la Juventus, Palmeiras, San Pablo, y también en el fútbol asiático.

