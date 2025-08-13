Fue compañero de Cristiano Ronaldo en Real Madrid, jugó más de 400 partidos y se retiró para fundar una empresa de Inteligencia Artificial

La carrera de un futbolista termina muy temprano en la vida de las personas que la eligen. Y si bien la edad del retiro cada vez se estira un poquito más y hay casos excepcionales como los de Cristiano Ronaldo, de jugar hasta los 40, generalmente con 30 y tantos, ya llega la hora de colgar los botines.

Y eso implica que, luego, hay otra vida por delante para el futbolista profesional. Y con eso se encontró Esteban Granero, un centrocampista ofensivo surgido de la cantera del Real Madrid y que, tras un paso por Getafe, llegó al primer equipo del club merengue.

Granero terminó jugando 67 partidos en Real Madrid entre 2009 y 2012, compartiendo equipo con jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, Mesut Özil o Iker Casillas. Luego siguió su carrera en QPR, Real Sociedad, Espanyol y Marbella. Terminó por acumular más de 400 partidos como profesional en primera división.

Pero la vida le tenía preparada otra motivación, y tras su retiro del fútbol Granero fundó Olocip, una empresa pionera en el desarrollo e implementación de la Inteligencia Artificial en el fútbol y la industria deportiva. Olocip se jacta de ser capaz de realizar “procesos de optimización de estrategias y toma de decisión bajo aval y rigor científico de forma complementaria a la experiencia profesional”.

Granero, junto con Cristiano Ronaldo y Rafael van der Vaart en Real Madrid (Getty)

Olocip, la empresa de IA que preside Granero

En diálogo con Sky Sports en 2023, Granero detalló a qué se dedica su empresa y cómo busca optimizar la toma de decisiones en el fútbol con una plataforma capaz de entregar resultados objetivos, basados en el análisis, estadísticas y proyecciones.

“En Olocip lo que hacemos es mover análisis del pasado hacia el futuro. En términos de predecir rendimientos, nuestra plataforma es algo que llevamos tiempo vendiendo, por lo que ahora que la IA está siendo utilizada en nuestro deporte, tenemos la capacidad de solucionar cosas ya que contamos con un nombre y reputación”, explicó Granero.

Olocip ayuda a tomar decisiones, tanto dentro como fuera de la cancha, afirma el ex jugador del Real Madrid, y detalla: “Por ejemplo, si un club ficha a un jugador, el contexto cambiará y por ello, también el rendimiento”, explica. “Si te autoanalizas utilizando la IA, serás capaz de descubrir qué estás haciendo bien y mal desde un punto de vista objetivo”.

Increíblemente, Granero ha encontrado un lugar en la industria del deporte que aún no había sido explorado y afirma que, de momento, la cosa marcha bastante bien. Si la información de su sitio web es realista, clubes como Espanyol y Valencia han adoptado su tecnología, y hasta Rafael Nadal la ha utilizado.

