Fue el 10 de Real Madrid, le ganó un juicio histórico a FIFA y llevó su empresa a un acuerdo millonario con la NBA

Llegar a Real Madrid como futbolista no es nada sencillo. Y mucho menos portar el dorsal 10 en la Casa Blanca. En tiempos en los que Kylian Mbappé se convirtió en el nuevo dueño de la mítica camiseta, tras heredarla de Luka Modric, otros grandes cracks la han utilizado en toda la historia. Ferenc Púskas, Gheorghe Hagi, Michael Laudrup y Figo integran esa selecta lista.

En la misma también se encuentra un futbolista francés que no jugaba en la típica posición del 10, pero que igualmente la utilizó durante su estadía de tres años y medio en Real Madrid. Es que luego de su paso por Chelsea, Arsenal y Portsmouth en la Premier League, Manuel Pellegrini pidió que se fiche a Lassana Diarra, por quien se pagó un total de 20 millones de euros y se le dio el dorsal 10 heredada de Wesley Sneijder.

Desde 2009 hasta mediados del 2012, el francés disputó un total de 116 partidos, en los que anotó un gol y dio siete asistencias, además de ganar tres títulos en el ciclo de Mourinho como entrenador. Su carrera siguió por diversos destinos: Anzhi y Lokomotiv Moscú de Rusia, Olympique Marsella, Al Jazira de Emiratos Árabes y puso fin a su ciclo como jugador en PSG en 2019.

Tras anunciar su retiro, Lass Diarra decidió dedicarse de lleno a una empresa que montó en 2017, con la que hoy en día llegó a cerrar acuerdos millonarios con diversas celebridades y con entidades deportivas como la mismísima NBA. Antes de ello, hasta se dio el lujo de sentar un precedente en el mundo del fútbol al ganarle un juicio histórico ni más ni menos que a la FIFA.

Lassana Diarra y su éxito como empresario

En 2017, Diarra creó la empresa Heroic Life, dedicada a las bebidas isotónicas sin taurina, amigables para todo tipo de personas en el mundo. Apenas se fundó la empresa, con unos meses en el mercado, Lass logró un acuerdo con la NBA para ser patrocinador oficial de la liga de básquet más importante del mundo.

El logo de la NBA figuró en el packaging, se realizaron promociones vinculadas entre las marcas y hubo campañas de márketing digital en conjunto. Todo esto, en principio, se catapultó para Francia y las intenciones de la empresa era globalizarlo, aunque eso finalmente no ocurrió.

Lass Diarra, posando para la página de Heroic Life

Hoy, Heroic Life tiene como embajadores al futbolista de PSG, Presnel Kimpembé, al volante de Milan, Yacine Adli, y otros deportistas de distintas disciplinas. Desde su retiro en 2019, Lassana Diarra se dedica full-time a la empresa.

El histórico juicio ganado a FIFA

El escándalo con FIFA y Lass Diarra se remonta a 2014, ya cuando Real Madrid era historia en su vida. En dicho año, el francés quiso fichar por el Charleroi de Bélgica luego de quedar libre en Lokomotiv Moscú, pero la máxima entidad del fútbol mundial le negó el traspaso por arrastrar deudas con el cuadro ruso.

Esto le supuso una multa de 10 millones de dólares, ya que el Lokomotiv alegaba que Diarra no fue a diversos entrenamientos por su propia decisión. Esto derivó en la justicia, ya que Lass llevó el caso a juicio en el 2017. El Tribunal de Comercio de Charleroi le dio la razón, ya que según la justicia belga, el artículo 17.2 de la FIFA viola el derecho comunitario de la Unión Europea al impedir el derecho de libre circulación de trabajadores. Por ese motivo, FIFA se vio obligada a indemnizar al ex Real Madrid.

Los números como futbolista

Más allá de los 116 partidos con Real Madrid, Diarra disputó un total de 336 encuentros como profesional a nivel clubes, en los que anotó 7 goles y dio 11 asistencias. En la Selección de Francia sumó 36 compromisos más como internacional. Y entre todos los clubes que formó parte, sumó un total de 13 títulos a sus vitrinas personales.