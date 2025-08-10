Es tendencia:
Gabriel Rodríguez, formador de River: “Franco Mastantuono se parece más a James Rodríguez que a Lamine Yamal”

La joya surgida en el Millonario que ya tuvo su estreno en la Selección Argentina Mayor pasará al Real Madrid en los próximos días.

Por Lautaro Toschi

Desde que Franco Mastantuono mostró sus condiciones para el mundo del fútbol allá por 2023 en el Mundial Sub 17 de Indonesia se supo que los grandes equipos del mundo se pelearían por él. A los 16 años debutó en la Primera de River y tuvo grandes rendimientos que lo llevaron a ser una pieza clave para Marcelo Gallardo. Fue el mejor jugador del Millonario del primer semestre de 2025 y los sondeos empezaron a llegar desde Europa, pero antes de partir a Estados Unidos para jugar el Mundial de Clubes se confirmó que su destino estaba en Real Madrid y que se iría por la cláusula de salida.

River concretó la venta más importante de la historia del fútbol argentino y embolsó nada más y nada menos que 45 millones de euros netos -el pase se hizo en más de 51 contando los impuestos- y a partir del 14 de agosto, cuando cumpla 18 años, ya podrá entrenarse con su nuevo club. Sin lugar a dudas, el arribo de Mastantuono al Madrid es uno de los grandes pases del verano europeo y los ojos del mundo estarán puestos en él. Cabe recordar que el pibe de Azul ya tuvo su estreno oficial en la Selección Argentina Mayor, fue ante Chile por Eliminatorias en condición de visitante.

Gabriel Rodríguez habló maravillas de Mastantuono y lo comparó con James

Históricamente, River tuvo grandes formados en sus Divisiones Inferiores y uno de ellos es Gabriel Rodríguez, quien actualmente ocupa el cargo de Director de las Inferiores. En diálogo con As de España, Rodríguez afirmó: “Mastantuono se parece más a James que a Lamine. No es tan explosivo como Yamal, es un futbolista que piensa, observa el campo y analiza las opciones. Es muy inteligente y tiene la capacidad de hacer mejorar al equipo. Es el lugar ideal para aprovechar su regate, su pase, su visión de juego y su magnífica zurda”.

James Rodríguez. (Foto: Getty).

James Rodríguez. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Es un veterano en el cuerpo de un joven. A nivel cerebral, de inteligencia y entendimiento del juego, es un veterano. Está muy bien preparado y con una gran personalidad. Franco va a enamorar a la afición del Madrid. La va a conquistar. Será un futbolista de gran jerarquía. Por talento, puede ser aspirante al Balón de Oro, pero no de entrada. Necesitará tiempo. Se dan todas las condiciones para que Franco sea una estrella y represente a nuestro país de forma magnífica en España”.

Lautaro Toschi
Lautaro Toschi

