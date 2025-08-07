No usará el 30 como en River: el mítico dorsal que portará Mastantuono en Real Madrid

Los aficionados de Real Madrid se encuentran a la espera de lo que será el debut de Franco Mastantuono, en quien han depositado todas sus esperanzas luego de lo que fue la temporada 2024-2025, donde no conquistaron ningún título bajo la conducción de Carlo Ancelotti. Ahora, con Xabi Alonso al mando, no solo sumaron al ex River, sino que también a Trent Alexander-Arnold.

Mientras buscan más refuerzos para jerarquizar y renovar la plantilla, ya que se marcharon jugadores como Lucas Vázquez y Luka Modrić, además de que puede emigrar el brasileño Endrick, en el Merengue se definió el dorsal que lucirá el futbolista argentino nacido en la ciudad de Azul. Y no será el 30 que tenía en el Millonario.

Durante las últimas horas, el medio de comunicación Sport Illustrated, al igual que otros sitios que están en el día a día del Merengue, notificaron que Mastantuono llevará en su espalda el número 25. No es un doble dígito más, ya que jugadores como Vinícius Júnior, Eduardo Camavinga y Thibaut Courtois lo tuvieron durante sus primeros pasos en la Casa Blanca. Pero también fue utilizado por un ídolo del club español: Iker Casillas.

El nacido en Móstoles, luego de llevar en su espalda los dorsales 27 y 28, desde la temporada 1999-2000 hasta la 2000-2001, se encargó de portar el 25. De hecho, en la final de la Copa Intercontinental que perdió ante Boca, se posicionó bajo los tres postes con dicho número tras sus hombros. Luego pasó al 1, que no lo soltó hasta que emigró hacia Porto, en enero de 2015.

Franco Mastantuono, nuevo jugador de Real Madrid.

¿Qué dijo Mastantuono sobre su dorsal en Real Madrid?

Desde el aeropuerto de Ezeiza, hace unos días, Franco Mastantuono se mostró feliz por irse a Real Madrid: “Estoy muy contento. Esperé mucho este día, así que estoy feliz por viajar y ya poder estar allá“. Tras exteriorizar sus sensaciones, el jugador se pronunció sobre el dorsal que puede utilizar.

Al argentino le preguntaron si hubiera querido usar la 10 y expresó: “No sé todavía. Eso lo veré cuando llegue. Me gustaría, pero si la agarra Mbappé… Tiene todo su derecho, es un ídolo”.

¿Cuándo es el debut de Real Madrid en la temporada?

El Merengue iniciará su camino en LaLiga el martes 19 de agosto ante Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu. Este compromiso podría significar el debut de Franco Mastantuono en el equipo de Xabi Alonso.

