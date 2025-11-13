No es Boca ni River: el nuevo destino que tendría James Rodríguez tras irse libre de Club León

A fines de octubre, desde Club León confirmaron que James Rodríguez no renovará su vínculo que vence el 31 de diciembre, a menos de un año de haber arribado al fútbol mexicano. De esta manera, el crack colombiano de 34 años quedará con el pase en su poder.

Por el momento, no tiene un nuevo destino para continuar su carrera, y es algo que busca a meses de lo que será el Mundial 2026. Si bien estuvo en la órbita de Boca y River, a mediados de 2024, declinó la posibilidad y, hasta ahora, no aparece entre los planes de los dos clubes más populares de Argentina.

Si bien su entorno recibió algunos sondeos del fútbol español, el periodista Tom Bogert aseguró que “no hay la menor posibilidad” de que recale en Orlando City, equipo de la MLS y acérrimo rival del Inter Miami de Lionel Messi. Pero sí otros clubes estadounidenses lo desean.

Todavía no se revelaron los equipos de la Major League Soccer que estarían detrás del colombiano con pasado en Real Madrid y Bayern Múnich, aunque la misma fuente reveló que también podría seguir dentro de México, ya que también hay interesados de dicho país. Aún hay tiempo para que se defina su futuro, el cual aún no está claro.

James Rodríguez durante su paso por Club León. (Getty Images)

Los números de James Rodríguez en León

Hasta el momento, James Rodríguez disputó 32 partidos de carácter oficial con la camiseta de León. Su saldo es de apenas 5 goles y 8 asistencias, mucho menos que lo que se esperaba. Además, le mostraron tres tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad. Su paso se cerrará sin títulos.

James Rodríguez estuvo en la órbita de Boca y River

Antes de llegar al fútbol mexicano, James Rodríguez fue vinculado tanto con Boca como con River. Sucedió a mediados de 2024, luego de su salida de San Pablo y de su gran actuación en la Copa América 2024, donde la Selección Colombia llegó a la final y cayó ante Argentina.

Mauricio Serna, por aquel entonces integrante del Consejo de Fútbol, había expresado: “¿A quién no le gustaría tener en su equipo a James Rodríguez?“. Sin embargo, fue el propio enganche quien expresó: “No hablé con Boca ni con Riquelme. Volver a Argentina todavía no está en mi proyecto“.

Esa declaración también lo descartó de River, con quien también se lo había vinculado en ese mismo mercado de pases. Fue justo cuando Marcelo Gallardo retornó a la institución. De hecho, el propio Muñeco tuvo que aclarar que no había tenido ningún contacto con el club de Núñez en una conferencia de prensa.

