Revelan la razón por la que Barcelona perdió interés en el fichaje de Julián Álvarez

Ya hace dos mercados que Barcelona coquetea con la posibilidad de fichar a Julián Álvarez como parte del recambio en la zona ofensiva, donde Robert Lewandowski tiene grandes chances de partir. Y la posibilidad de arremeter por tercera vez estaba latente para la ventana del próximo verano europeo, aunque en los últimos días parece haber tenido lugar un cambio de opinión.

Esto coincide con el que probablemente sea el momento de mayor irregularidad del delantero argentino desde su arribo al Atlético de Madrid procedente de Manchester City, algo a lo que el propio Diego Simeone se refirió en su más reciente conferencia de prensa, previo a visitar al Athletic de Bilbao este sábado desde las 17.00 (Hora de Argentina).

Julián, que ya acumula cuatro partidos sin convertir por LaLiga, no viene de tener una buena producción en la derrota del equipo Colchonero 3-1 ante Barcelona la pasada jornada y, según el periodista Alfredo Martínez esto habría convencido a la directiva culé de que no vale lo que piden por él.

También Deco, director deportivo de Barcelona, dejó sin respuesta la consulta sobre las intenciones de lanzarse por su fichaje en el marco de un partido solidario del que participó en vísperas de la Navidad. “No es momento de hablar de fichajes. De Julián Álvarez no hablo. Es jugador de otro equipo. Y cuando hablamos, los otros se enfadan”, se limitó a decir.

Julián Álvarez lleva cuatro partidos consecutivos sin convertir en LaLiga. (Getty).

La pérdida de interés en el delantero de la Selección Argentina coincide con el aumento de las expectativas en concretar una incorporación a mucho menor costo. El apuntado es Etta Eyong, camerunés de 22 años que pertenece al Levante y tiene un valor de mercado de 20 millones de euros.

Simeone se refirió al presente de Julián Álvarez

Invitado a reflexionar sobre la sequía de Julián Álvarez, quien aunque acumula cuatro partidos sin goles en LaLiga marcó en tres de los cuatro que disputó por la fase de liga de la Champions League, Simeone expresó: “A él lo exigimos igual que a todos los demás jugadores. Estamos acompañándolo en un momento en el que tal vez no le toque hacer tantos goles, ¿pero cuántos lleva desde que llegó? ¿39?”, lo defendió el DT.

