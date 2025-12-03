El equipo de la “B” que construirá un mega estadio con una inversión de 3.200 millones u$s

Birmingham City, equipo de la “B”, mejor conocida como la Championship de Inglaterra, anunció una impactante remodelación de su estadio, que será la más grande de la historia del club, ya que contará con una inversión de 3.200 millones de dólares.

El motivo de estos trabajos de renovación del estadio se debe a la conmemoración de los 150 años del club. Los mismos, estarán financiados por la firma Knighthead Capital Management, que se asoció con Heatherwick Studio y MANICA Architecture.

Este plan de remodelación integral tiene como objetivo convertir el St. Andrew’s en uno de los estadios más importantes de su división y también de Europa, ya que la capacidad sería para 62.000 mil espectadores, superando así a canchas de renombre como Stamford Bridge, Emirates Stadium y el Anfield Stadium.

Dentro de las estrategias de este plan, se buscará combinar rasgos históricos de la ciudad con la última tecnología utilizada en las canchas de fútbol. Es por eso que contará con 12 torres de ladrillo en forma de chimenea para homenajear las raíces de las fábricas que le dieron vida a la ciudad en el siglo pasado.

Birmingham anunció su nuevo estadio. (Birmingham City).

Siguiendo por la misma línea, la fachada también tendrá similitudes con las estructuras de las antiguas fábricas. Por otro lado, dentro del estadio habrá bares, restaurantes y diversos salones para brindar una experiencia que no se limite únicamente a los partidos del equipo como local.

En cuanto al interior del estadio, las tribunas se harán hasta el nivel del césped y contarán con una inclinación que permitirá ampliar la acústica durante los encuentros. Además, habrá un techo que cubrirá a los cuatros costados, junto con pantallas y cartelería LED.

“Los diseños incluyen un techo retráctil y una inclinación ajustable, lo que permite flexibilidad durante todo el año para grandes eventos deportivos, conciertos internacionales y experiencias culturales a gran escala”, reveló en un comunicado oficial la cuenta de Birmingham.

Más allá de los partidos de fútbol, tal como lo informó Birmingham en sus redes sociales, el estadio también tendrá la capacidad de albergar distintos eventos artísticos, ya que le permitirá al club aumentar los ingresos considerablemente y así seguir mejorando la infraestructura.

Birmingham anunció la remodelación de su estadio. (Birmingham City).

“Este es un hito importantísimo para el Birmingham City Football Club, ya que crea un hogar para el club que refleja nuestra ambición de competir al más alto nivel”, explicó Tom Wagner, presidente de la institución, en diálogo con los medios en la presentación del proyecto.

“El diseño emblemático es una declaración de intenciones para la ciudad de Birmingham y la región de West Midlands, un testimonio del auge de esta zona”, continuó respecto a las intenciones del proyecto y la estructura que tendrá el nuevo estadio de su equipo.

Así las cosas, se espera que las obras den inicio a partir de 2026 con la etapa de planificación, y el trabajo tardaría 4 años, ya que la intención es que finalice para inicios de la temporada 2030/31, es decir, para mediados de 2030.

Birmingham anunció la remodelación de su estadio. (Birmingham City).

Datos claves

Birmingham City (Championship de Inglaterra) anunció una remodelación del estadio St. Andrew’s con una inversión de $3.200 millones de dólares .

(Championship de Inglaterra) anunció una remodelación del estadio con una inversión de . La capacidad del estadio se ampliará a 62.000 espectadores , superando a canchas de renombre como Stamford Bridge y Anfield.

, superando a canchas de renombre como Stamford Bridge y Anfield. Las obras comenzarán en 2026 y se espera que finalicen para inicios de la temporada 2030/31, con el objetivo de convertirlo en uno de los estadios más importantes de Europa.

