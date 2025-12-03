Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

El equipo de la “B” que construirá un mega estadio con una inversión de 3.200 millones u$s

Birmingham City, equipo de la Segunda División de Inglaterra, anunció que renovarán su estadio y tendrá capacidad para 62.000 personas.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Birmingham anunció la remodelación de su estadio.
© Birmingham CityBirmingham anunció la remodelación de su estadio.

Birmingham City, equipo de la “B”, mejor conocida como la Championship de Inglaterra, anunció una impactante remodelación de su estadio, que será la más grande de la historia del club, ya que contará con una inversión de 3.200 millones de dólares. 

El motivo de estos trabajos de renovación del estadio se debe a la conmemoración de los 150 años del club. Los mismos, estarán financiados por la firma Knighthead Capital Management, que se asoció con Heatherwick Studio y MANICA Architecture. 

Este plan de remodelación integral tiene como objetivo convertir el St. Andrew’s en uno de los estadios más importantes de su división y también de Europa, ya que la capacidad sería para 62.000 mil espectadores, superando así a canchas de renombre como Stamford Bridge, Emirates Stadium y el Anfield Stadium. 

Dentro de las estrategias de este plan, se buscará combinar rasgos históricos de la ciudad con la última tecnología utilizada en las canchas de fútbol. Es por eso que contará con 12 torres de ladrillo en forma de chimenea para homenajear las raíces de las fábricas que le dieron vida a la ciudad en el siglo pasado.

Birmingham anunció su nuevo estadio. (Birmingham City).

Birmingham anunció su nuevo estadio. (Birmingham City).

Siguiendo por la misma línea, la fachada también tendrá similitudes con las estructuras de las antiguas fábricas. Por otro lado, dentro del estadio habrá bares, restaurantes y diversos salones para brindar una experiencia que no se limite únicamente a los partidos del equipo como local.

Publicidad

En cuanto al interior del estadio, las tribunas se harán hasta el nivel del césped y contarán con una inclinación que permitirá ampliar la acústica durante los encuentros. Además, habrá un techo que cubrirá a los cuatros costados, junto con pantallas y cartelería LED.

“Falta de respeto”: la controversial decisión que tomó FIFA y afecta a 24 selecciones a días del sorteo del Mundial 2026

ver también

“Falta de respeto”: la controversial decisión que tomó FIFA y afecta a 24 selecciones a días del sorteo del Mundial 2026

“Los diseños incluyen un techo retráctil y una inclinación ajustable, lo que permite flexibilidad durante todo el año para grandes eventos deportivos, conciertos internacionales y experiencias culturales a gran escala”, reveló en un comunicado oficial la cuenta de Birmingham. 

Más allá de los partidos de fútbol, tal como lo informó Birmingham en sus redes sociales, el estadio también tendrá la capacidad de albergar distintos eventos artísticos, ya que le permitirá al club aumentar los ingresos considerablemente y así seguir mejorando la infraestructura.

Publicidad
Birmingham anunció la remodelación de su estadio. (Birmingham City).

Birmingham anunció la remodelación de su estadio. (Birmingham City).

Este es un hito importantísimo para el Birmingham City Football Club, ya que crea un hogar para el club que refleja nuestra ambición de competir al más alto nivel”, explicó Tom Wagner, presidente de la institución, en diálogo con los medios en la presentación del proyecto. 

El diseño emblemático es una declaración de intenciones para la ciudad de Birmingham y la región de West Midlands, un testimonio del auge de esta zona”, continuó respecto a las intenciones del proyecto y la estructura que tendrá el nuevo estadio de su equipo. 

Publicidad

Así las cosas, se espera que las obras den inicio a partir de 2026 con la etapa de planificación, y el trabajo tardaría 4 años, ya que la intención es que finalice para inicios de la temporada 2030/31, es decir, para mediados de 2030. 

Birmingham anunció la remodelación de su estadio. (Birmingham City).

Birmingham anunció la remodelación de su estadio. (Birmingham City).

Datos claves

  • Birmingham City (Championship de Inglaterra) anunció una remodelación del estadio St. Andrew’s con una inversión de $3.200 millones de dólares.
  • La capacidad del estadio se ampliará a 62.000 espectadores, superando a canchas de renombre como Stamford Bridge y Anfield.
  • Las obras comenzarán en 2026 y se espera que finalicen para inicios de la temporada 2030/31, con el objetivo de convertirlo en uno de los estadios más importantes de Europa.
Publicidad
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    ggrova
    german garcía grova

    Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

    jpasman
    toti pasman

    Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

    Lee también
    Meza y Bustos a Independiente: la verdad que hay detrás
    River Plate

    Meza y Bustos a Independiente: la verdad que hay detrás

    La impactante profecía alienígena de una vidente vinculada con Chernóbil y la erupción de un volcán para el sorteo Mundial 2026
    Mundial 2026

    La impactante profecía alienígena de una vidente vinculada con Chernóbil y la erupción de un volcán para el sorteo Mundial 2026

    Traspasos falsos y una deuda de 100 millones: Lyon y Botafogo están envueltos en un escándalo con Thiago Almada como protagonista
    Fútbol europeo

    Traspasos falsos y una deuda de 100 millones: Lyon y Botafogo están envueltos en un escándalo con Thiago Almada como protagonista

    Fognini desata la polémica en el tenis italiano y apunta contra un ex compañero: “No tuvo el coraje”
    Tenis

    Fognini desata la polémica en el tenis italiano y apunta contra un ex compañero: “No tuvo el coraje”

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
    Better Collective Logo