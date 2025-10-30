Jugó 3 Mundiales, ganó una Champions y 4 Premier League y pidió que se deje de cantar una canción sobre comer perros

Durante la híper exitosa etapa de Sir Alex Ferguson en Manchester United, hubo varios jugadores que se consolidaron y se convirtieron en piezas claves del proyecto. Un claro ejemplo de eso es Park Ji-Sung, el recordado futbolista de Corea del Sur que marcó un antes y un después en el deporte de su país tras consagrarse campeón en múltiples oportunidades en Inglaterra.

Llegó en 2005 y se fue 2012, es decir 7 temporadas más tarde, pero con 12 títulos debajo de su brazo. Entre los 10 trofeos domésticos que conquistó en los Red Devils, destacan las 4 Premier League en una etapa que dominaban ampliamente el campeonato doméstico. Sin embargo, la UEFA Champions League 2007/08 fue aún más relevante y todavía queda en la retina aquel equipo.

Lo cierto es que Park Ji-sung dejó una huella imborrable en Corea del Sur, con el que disputó 3 Mundiales: 2002, 2006 y 2010. Una vez retirado, el mediocampista hizo un inesperado pedido a los hinchas de Manchester United que generó revuelo en el ambiente por lo insólito que suena. Es que solicitó que se deje de cantar una canción sobre comer perros, que solía entonarse en su época.

En aquellos años de constantes conquistas, el cántico que sonaba una y otra vez en Old Trafford era muy particular. “Park, Park, donde sea que estés, puedes comer perros en tu propio país, pero podría ser peor, podrías ser Scouse (persona de Liverpool) comiendo ratas en una casa del consejo”, bajaba desde los cuatro costados del mítico estadio del Reino Unido.

El insólito reclamo de Park Ji-sung a los hinchas de Manchester United

En el podcast UTD, según levantó Sky Sports, el surcoreano mencionó: “En ese tiempo, tuve que adaptarme y empezar de cero. Entonces, cuando escuché esa canción en ese momento, me sentí muy orgulloso primero porque crearon una canción para mí, lo cual es bueno para un jugador. Pero cuando escuché sobre la letra, sobre comer carne de perro, fue muy incómodo para mí”.

Pocos segundos más tarde, continuó con su relato. “Yo era joven, no conocía la cultura aquí, así que probablemente fue una de las cosas que tuve que aceptar. Nunca pensé que los fans crearan las canciones con malos significados. Siempre hacen una canción para dar algo de energía a los jugadores. Ese es mi pensamiento. Por eso lo acepté“, siguió el ex volante asiático.

Sin embargo, hizo una conclusión que cambia drásticamente todo lo anterior y pidió que no se mantenga la tradición. “En Corea cambió mucho. Es cierto que, históricamente, la gente ha estado comiendo carne de perro. Pero en estos días, particularmente la generación joven, lo odia. La cultura está cambiando”, explicó el ex Manchester United sobre la canción en cuestión.

