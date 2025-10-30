Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana 2025 entre Lanús y Atlético Mineiro

La Copa Sudamericana 2025 ya entró en la última recta y se acerca su definición. Cada vez falta menos para que se dispute la gran final y así sentenciar al nuevo campeón de la región, que alcanzará la gloria máxima y se convertirá en el mejor equipo del certamen continental, además de contar con un importante beneficio económico y la clasificación a otras dos competiciones más.

Es un hecho ya conocido que la CONMEBOL resolvió como sede asignada a Asunción, Paraguay. Lo llamativo en esta oportunidad es que el ente regulador todavía no anunció el estadio que albergará a la final del certamen. Sin embargo, todo indica que el recinto en cuestión sería el Estadio General Pablo Rojas, más conocido como La Gran Olla, pero aún no se confirmó oficialmente.

Lo cierto es que la fecha determinada para que se lleve a cabo la Gran Final de la Copa Sudamericana 2025 es el próximo sábado 22 de noviembre. Dicho día será el que Lanús y Atlético Mineiro, se consagre campeón de la segunda competición más importante que tiene el continente. Vale destacar que el Galo nunca la ganó, mientras que el Grana sí la consiguió en 2013.

El trofeo de la Copa Sudamericana que está en disputa en 2025. (Getty Images)

Cabe recordar que en primera instancia, el recinto asignado para ser testigo de la definición de esta edición era el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra, ubicado en Bolivia. Sin embargo, no pasó las inspecciones previas de la Conmebol, por lo que fue desafectado. Ante esa medida, la casa madre se vio obligada a modificar la sede y fue ahí la decisión de ir a Paraguay.

Cómo se juega la final de la Copa Sudamericana

La Gran Final de la Copa Sudamericana consta de dos tiempos de 45 minutos, como habitualmente sucede. Sin embargo, en caso de empate habrá alargue y se divide en dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si aún persiste la igualdad en el marcador, el nuevo campeón se definirá a través de una tanda de penales al mejor de 5 y, de ser necesario, uno a uno posteriormente.

A qué competiciones clasifica el campeón de la Copa Sudamericana

Recopa Sudamericana : se enfrenta al campeón de la Copa Libertadores 2025 en una serie a dos partidos con el formato de ida y vuelta, con la posibilidad de incrementar los ingresos económicos y un título internacional más.

: se enfrenta al campeón de la Copa Libertadores 2025 en una serie a dos partidos con el formato de ida y vuelta, con la posibilidad de incrementar los ingresos económicos y un título internacional más. Copa Libertadores 2026: como premio por haber alzado el trofeo, Conmebol otorga un cupo para la próxima edición de la Libertadores y no debe preocuparse por clasificar a través de su campeonato doméstico.