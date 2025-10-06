La FIFA confirmó que tres jugadores argentinos falsificaron documentos para jugar en otra selección: serán sancionados

Con tres argentinos como protagonistas, FIFA desató a fines de septiembre un escándalo a nivel internacional. El organismo suspendió por un año a Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado por falsificación de documentos para obtener la nacionalidad de Malasia.

Los tres jugadores llegaron incluso a disputar un compromiso por las Eliminatorias para la Copa Asiática. Fue nada menos que una goleada por 4-0 ante Vietnam el 10 de junio de este año. El elenco derrotado realizó la denuncia que luego fue ratificada por FIFA.

Este lunes, el organismo internacional confirmó las sanciones y aportó más detalles sobre los documentos con irregularidades presentados por la Asociación de Fútbol de Malasia (FAM) para sumar a estas figuras.

Según la carpeta presentada para la nacionalización, la abuela de Machuca era oriunda de Penang, en Malasia. Finalmente, se conoció que la mujer nació en Roldán, Santa Fe. Algo similar pasó con Garcés y Holgado, cuyos familiares son naturales de Caseros, Provincia de Buenos Aires, y Villa María de la Selva, también territorio santafesino, respectivamente.

De esta manera, se ratificó la sanción por 12 meses para todos los jugadores involucrados, que no podrán participar de ninguna actividad relacionada con el fútbol hasta cumplir con esta suspensión. Además, también fueron expuestos Gabriel Arrocha, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano.

El documento de FIFA por el escándalo de Malasia. (FIFA)

La denuncia que recibió la Selección de Malasia

Según lo informado por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la Federación de Fútbol de Malasia y los jugadores mencionados fueron penados por infracciones en el artículo 22 del Código Disciplinario, en relación a “falsificación y adulteración”. Esto se debe a que, para poder utilizarlos en un partido oficial ante Vietnam, presentó documentación manipulada.

El encuentro en cuestión corresponde a la tercera ronda de las Eliminatorias para la Copa Asiática 2027, disputado el pasado 10 de junio. Dicho compromiso terminó con un 4 a 0 favorable a los malayos y dos de los goles fueron convertidos por jugadores ahora sancionados: João Figuereido y Rodrigo Holgado.

Además del castigo para los futbolistas, la FAM debe pagar una multa de 350.000 francos suizos a la FIFA. La notificación llegó a primera hora del viernes 26 de septiembre.

