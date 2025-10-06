Escándalos y polémicas: los 11 fallos arbitrales que favorecieron a Barracas Central en los últimos años

En los últimos años, Barracas Central estuvo en el ojo de la tormenta, debido a diversas situaciones polémicas en las que los árbitros pitaron a su favor, ya sea para anular el gol de un rival, no pitarle un penal en contra, o simplemente darle una jugada de peligro cerca del arco contrario.

La última de estas, fue contra Estudiantes de La Plata, en el empate 1 a 1 en condición de visitante, en donde le anularon el 2 a 1 al Pincha por un presunto offside de Guido Carrillo en el momento que le bajó la pelota a Thiago Palacios para que convierta. A continuación, un repaso con jugadas polémicas que terminaron a favor del Guapo.

Gol anulado a Estudiantes

Tal como se mencionó anteriormente, en el empate 1 a 1 contra el Pincha, el elenco comandado por Eduardo Domínguez reclamó que no había posición adelantada de Carrillo en la jugada del gol de Palacios. El trazado de las líneas dejó aún más dudas, ya que parece que el delantero está habilitado.

Tweet placeholder

Gol anulado a Belgrano

Otra polémica de las últimas semanas. Por el actual Torneo Clausura, Barracas Central y Belgrano empataron 1 a 1 en el Estadio Claudio Tapia. Cuando el Guapo estaba 1 a 0 arriba, Adrián Franklin en el VAR llamó a Gariano para revisar el gol de Uvita Fernández por una falta de Jara. Finalmente, el árbitro del encuentro, no convalidó el tanto.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Penal no cobrado a Huracán

En la Liga Profesional 2022, Barracas Central venció 2 a 1 a Huracán en el Ducó, en un partido que terminó con polémicas por un gol anulado al Globo. Previo a esto, el equipo de Parque Patricios pidió penal por una mano de Bruno Sepúlveda en la barrera, pero ni Darío Herrera ni el VAR decidieron cobrarla.

Tweet placeholder

Gol anulado a Huracán

En la Copa de la Liga 2024, el Globo volvió a ser perjudicado ante el Guapo. En esta oportunidad, fue en la derrota 1 a 0 en condición de visitante, cuando le anularon el tanto del empate a Walter Mazzantti, quien parece picar por detrás de Insúa previo a definir.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Gol anulado a Gimnasia

Por la Copa de la Liga Profesional 2023, en el Ducó, Gimnasia venció 2 a 1 a Barracas en condición de visitante, en un duelo clave por la permanencia del Lobo. Cuando el partido estaba 1 a 0 a favor de los platenses, anularon el tanto de Matías Abaldo por una presunta falta de Ramírez ante Iván Tapia.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Gol anulado a Defensa y Justicia

Por la Liga Profesional 2024, Defensa y Justicia le ganó 1 a 0 a Barracas Central en Florencio Varela. Con el resultado a favor del Halcón, Dóvalo cobró una falta de Herrera a Miño en una disputa limpia de pelota, que derivó en el 2 a 0 de Alanís, que finalmente no valió.

Tweet placeholder

Penal no cobrado a Platense

También en la Liga Profesional 2024, Platense se vio perjudicado ante el Guapo en lo que fue empate 0 a 0 en el Estadio Ciudad Vicente López. A los 5 minutos del segundo tiempo, Mainero remató al arco y en el medio la pelota pegó en el brazo extendido de Goñi. Para el árbitro del encuentro, Sebastián Zunino, la misma estaba pegada al cuerpo y no ampliaba volumen.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Gol anulado a Patronato y penal para Barracas

Por la Liga Profesional 2022, en un partido clave por la permanencia, Barracas Central le ganó 2 a 1 a Patronato en la cancha de All Boys. En aquel encuentro, ocurrió un hecho particular, que terminó con los jugadores del Patrón detenidos por las protestas luego del encuentro.

Sobre el final del duelo, cuando todavía el resultado estaba 1 a 1, Raúl Lozano marcó un golazo de media distancia que le daba la victoria a los de Sava. Tras una revisión en el VAR, el árbitro Jorge Baliño no solo que anuló el tanto, sino que cobró un inexistente penal para Barracas, que finalmente erró Pablo Mouche.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Gol en offside contra Banfield

Por la tercera fecha del Torneo Apertura 2025, el Guapo le ganó 1 a 0 a Banfield en la cancha de Arsenal. El gol, lo marcó Kevin Jappert, quien picó claramente adelantado tras el cabezazo de un compañero suyo, pero ni el VAR ni el juez de línea lo notaron.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Penal no cobrado a Central Córdoba

En el Torneo Apertura 2025, el Guapo y el Ferroviario empataron 3 a 3 en un partidazo en la cancha de Arsenal. Allí, con el 0 a 0 parcial en la primera mitad, el arquero Ledesma salió tarde, le pegó un manotazo a Angulo, quien quedó en el piso sangrando, pero ni el árbitro Leandro Rey Hilfer ni el VAR lo consideraron penal.

Tweet placeholder

El gol anulado a Boca

Por la fecha 12 del Torneo Apertura 2025, en La Bombonera, Boca venció 1 a 0 a Barracas Central, en otro partido que tuvo polémicas, debido a que Cavani abrió el marcador a favor del local, pero inmediatamente fue anulado por una presunta falta del uruguayo al arquero Marcos Ledesma.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también Boca lo pasó a River: así quedó la Tabla Anual rumbo a la Copa Libertadores 2026