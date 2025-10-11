Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección de Brasil

La frase con la que Vinícius puso a Carlo Ancelotti por encima de Xabi Alonso

El crack de la Selección de Brasil y Real Madrid no dudó en expresar su preferencia por el técnico italiano.

Por Juan Ignacio Portiglia

El jugador del Real Madrid volvió a ser llamado a la selección por el DT italiano.
© Getty ImagesEl jugador del Real Madrid volvió a ser llamado a la selección por el DT italiano.

Tras quedar al margen de la última doble jornada de Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial de 2026, que se disputó a inicios de septiembre, Vinícius Júnior volvió a ser requerido por Carlo Ancelotti en la Selección de Brasil para sus dos amistosos de la presente Fecha FIFA.

Este viernes, el delantero de Real Madrid aportó el gol que cerró el marcador en una auténtica exhibición de Brasil ante Corea del Sur, imponiéndose 5-0 en el Estadio Mundialista de Seúl, actuación que consideró marcará el camino de los que se debe buscar en la próxima Copa del Mundo.

Vinícius es precisamente uno de los futbolistas que más ha sufrido la salida de Ancelotti de la Casa Blanca, porque pasó de ser indiscutible bajo su conducción a alternar titularidades y suplencias desde la llegada de Xabi Alonso, con quien nota que las bases comienzan a sentarse en torno a otros nombres.

Con más o menos intención, el delantero hizo declaraciones a la prensa que pusieron al DT italiano por encima del español al menos en su apreciación personal: “Carlo Ancelotti fue el entrenador que más confianza me dio y con el que mejor jugué”, resumió.

Vinícius cerró la goleada de Brasil contra Corea del Sur.

Vinícius cerró la goleada de Brasil contra Corea del Sur.

La reflexión bien podría ser un mensaje para Xabi Alonso, remarcándole que su mejor versión estará íntimamente ligada a la posibilidad de tener mayor continuidad y a sentirse importante dentro del equipo, algo que en el último tiempo parecería no estarle sucediendo.

Publicidad

Xabi Alonso detectó el fastidio de Vinícius

Tras el debut en la fase de liga de la Champions League con victoria 2-1 ante Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu, Xabi Alonso había evidenciado en conferencia de prensa que tenía detectado el fastidio del brasileño que dejó de ser un indiscutible en la plantilla de Real Madrid.

Vini fue relegado al banco en ese partido y tuvo un buen aporte desde su ingreso, lo que seguido de un mínimo cambio de actitud le valió la titularidad días después ante Espanyol por LaLiga. “Ayer, después del otro día, veías que todavía no era el momento de hablar con Vinicius. Pero hoy, en cambio, ya estaba con mejor sonrisa, más positivo. Hemos hablado un poquito, no mucho; pero al acabar el entrenamiento he hecho algo individual con él: unos centros, unas finalizaciones. Ha terminado con buenas sensaciones y yo, también”, había expresado antes de devolverle la titularidad.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Russo formó parte de una raza especial de hombres que le entregan su vida al fútbol y murió como quería: dentro de una cancha

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Mbappé abandonó la concentración de Francia y el clásico entre Real Madrid y Barcelona puede perder a sus dos máximas figuras
Fútbol europeo

Mbappé abandonó la concentración de Francia y el clásico entre Real Madrid y Barcelona puede perder a sus dos máximas figuras

La nueva copa que podrían jugar Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona contra otros dos campeones de Champions League
Fútbol europeo

La nueva copa que podrían jugar Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona contra otros dos campeones de Champions League

Lionel Scaloni elogió a Xabi Alonso por Mastantuono y, al mismo tiempo, le dio una mala noticia al Real Madrid
Selección Argentina

Lionel Scaloni elogió a Xabi Alonso por Mastantuono y, al mismo tiempo, le dio una mala noticia al Real Madrid

Escándalo en el pádel: recibió un pelotazo en la cara, le pegó a la reja, discutió con el árbitro y casi lo descalifican
Polideportivo

Escándalo en el pádel: recibió un pelotazo en la cara, le pegó a la reja, discutió con el árbitro y casi lo descalifican

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo