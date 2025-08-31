La cruda confesión de Leandro Paredes sobre el posible último partido de Lionel Messi en Argentina: “No estoy preparado”

En vísperas de lo que será una nueva fecha FIFA donde se llevarán a cabo las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, Leandro Paredes rompió el silencio sobre una cuestión que mantiene en vilo a todos en el país. Es que con la Selección Argentina ya clasificada, el foco estará puesto únicamente en Lionel Messi.

Bien se sabe que el combinado nacional ya sacó boleto para el disputar el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que ya no es un factor que influya demasiado. Sin embargo, la noticia de que sería el último partido oficial de Messi en territorio argentino hizo disparar las alarmas sobre que el retiro, lentamente, empieza a estar cada vez más cerca.

En ese contexto y luego de conseguir su tercer triunfo consecutivo con Boca, el volante rompió el silencio y fue el primero del seleccionado albiceleste en referirse a esta situación. Sin titubear ni medio segundo, el campeón del mundo en Qatar 2022 fue muy contundente. “No estoy preparado todavía para esa noticia“, manifestó ante la consulta sobre el crack rosarino.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el mediocampista central amplió su discurso al respecto. En primer lugar, Leandro agregó: “Lo disfrutaré hasta el último día, cuando él decida no estar más en la Selección lo decidirá solo él”. Y pocos segundos más tarde, volvió al estilo de la primera frase y completó: “Pero yo estoy negado a eso, ni lo voy a pensar”.

Este jueves 4 de septiembre a partir de las 20:30 horas, Lionel Messi disputará su último compromiso con la Selección Argentina en el país. El escenario que albergará su última función es el Estadio Monumental y será ante Venezuela, por la anteúltima fecha de las Eliminatorias. Luego, la competición sudamericana la cerrará el martes 9 frente a Ecuador pero en condición de visitante.

Como no podía ser de otra manera, se espera que Messi sea titular ante la Vinotinto, salvo alguna cuestión física de último momento que se lo impida. De esta manera, el astro albiceleste se despediría del público ya que no volvería a jugar un cotejo formal en Argentina debido a que luego solo restan amistosos internacionales y la emblemática Copa del Mundo en 2026.

La lista de convocados de la Selección Argentina

Arqueros : Emiliano Martínez, Walter Benítez, Gerónimo Rulli.

: Emiliano Martínez, Walter Benítez, Gerónimo Rulli. Defensores : Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y Julio Soler.

: Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y Julio Soler. Mediocampistas : Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Alan Varela, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolás Paz, Rodrigo De Paul, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Giovani Lo Celso y Valentín Carboni.

: Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Alan Varela, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolás Paz, Rodrigo De Paul, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Giovani Lo Celso y Valentín Carboni. Delanteros: Giuliano Simeone, Julián Alvarez, Nicolás González, Lionel Messi, Lautaro Martínez y José Manuel López.

