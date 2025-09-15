La innovadora decisión de Luis Enrique en PSG que podría cambiar para siempre la forma de dirigir: “Puedo controlar todo”

En el encuentro de este domingo, donde París Saint-Germain venció 2-0 a Lens por una nueva jornada de la Ligue1, se vivió una situación muy particular que llamó la atención de todos. Es que, durante el primer tiempo, Luis Enrique realizó una innovadora maniobra que podría cambiar para siempre la forma de dirigir en el fútbol, tal como ocurrió en otros deportes en los últimos años.

De más está decir que el entrenador español es uno de los mejores del mundo en la actualidad y los resultados están a la vista. Desde hace un año, es el líder del equipo que deslumbró al mundo y se consagró campeón de la UEFA Champions League, además de haber ganado todos los títulos posibles en el ámbito local y haber llegado a la final del flamante Mundial de Clubes 2025.

Lo cierto es que Luis Enrique dirigió desde la tribuna de prensa para tener mejor panorama de visión del campo de juego, tal como pasa en el rugby. Ante esta medida, confesó: “Puedo controlarlo todo”. Algunos pocos segundos más tarde, añadió: “Quería seguir la primera parte desde la tribuna y es magnífico. Es diferente. Es una opción interesante que voy a usar en el futuro”.

Luis Enrique, director técnico de Paris Saint-Germain. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto sobre este novedoso cambio que podría modificar la manera de llevar a cabo la función. “Hace tiempo que veo a los entrenadores de rugby que analizan los partidos con una perspectiva muy diferente. Me gusta la posibilidad de buscar esa mejoría”, contó en las últimas horas el oriundo de Gijón.

Además, en cuanto a las grandes ventajas que otorga mirar el partido desde la altura y con mejor panorama, siguió dando su opinión. “Después de eso, puedes dar perfectamente la charla del descanso porque has visto perfectamente quién ha jugado bien sobre el terreno de juego. Tenemos mucha información directa”, manifestó sobre los puntos a favor que tiene esta llamativa acción.

El fútbol está envuelto en una constante evolución, en la que prácticamente todo el tiempo se busca mejorar todos los aspectos que rodean al espectáculo con el claro objetivo de conseguir un mayor rendimiento de cada uno de los jugadores y así dar un salto en lo colectivo. Por eso, no hay que descartar la posibilidad de que vuelva a suceder esto mismo en el corto o mediano plazo.

Luis Enrique tras la conquista de la UEFA Champions League 2025. (Getty Images)

Lionel Scaloni, sobre dirigir desde la altura

En su última conferencia de prensa con la Selección Argentina, Lionel Scaloni se refirió a esta situación y reveló: “Tenemos gente arriba analizando. Es importante. De hecho, yo cuando estaba en Sevilla hacía eso. Miraba los partidos de arriba… pero engaña bastante. El futbolista ve otra perspectiva. Uno ve todo tan fácil que después, cuando llegás al jugador, te dice ‘no es como vos lo decís'”.

